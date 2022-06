Autodiebe gefasst

Die Polizei konnte mehrere Autodiebe stellen, die am Mittwoch und Donnerstag in Schwegenheim im Kreis Germersheim zwei hochwertige PKW gestohlen hatten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden die Täter in Brandenburg gefasst und die beiden Autos sichergestellt.

Dabei half ein eingebautes Ortungssystem in den Fahrzeugen. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei nicht mitteilen. Die Ermittlungen laufen noch.