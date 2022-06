Nötigung im Straßenverkehr rückläufig

per Mail teilen

In der Vorder- und Südpfalz sind während der Corona-Pandemie weniger Fälle von Nötigung im Straßenverkehr angezeigt worden. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen.

Nötigung im Straßenverkehr ist beispielsweise, wenn ein Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer so drängelt, ausbremst oder schneidet, dass sie in Angst und Schrecken versetzt werden. 2019 wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 714 Fälle angezeigt. In den darauffolgenden zwei Corona-Jahren gingen die Anzeigen kontinuierlich zurück. Vergangenes Jahr gab es nur noch 500 Anzeigen. Zu den möglichen Gründen gibt es keine Auswertung. Fakt ist jedoch, dass während der Pandemie mit Ausgangssperren und Homeoffice weniger Menschen auf den Straßen unterwegs waren.