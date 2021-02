Die Polizei warnt zurzeit vor Betrügern, die in der Südpfalz unterwegs sind, so genannten „Dachhaien“. Laut Polizei haben drei dieser Betrüger in Rülzheim (Kreis Germersheim) versucht durch vorgespielte Handwerkerleistungen an das Geld eines 85-jährigen Anwohners zu kommen. Die Männer hätten ein Loch in die Dachrinne seines Hauses gebohrt, vor den Augen des Seniors. Anschließend hätten sie die Dachrinne wieder repariert und Geld von ihm gefordert. Der Anwohner habe die Betrüger jedoch von seinem Grundstück vertrieben. Die drei Männer seien mit einem grauen Fahrzeug davongefahren.