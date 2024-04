Polizei Landau testet den allerersten Elektro-Streifenwagen

per Mail teilen

Die Polizei Landau testet den ersten Elektro-Streifenwagen in Rheinland-Pfalz. Die Beamten fahren das Fahrzeug gerne. Das berichteten sie am Montag Innenminister Ebling (SPD).

Innenminister Michael Ebling (SPD) spricht von einem neuen Zeitalter für die Polizei. Die wichtigste Frage dabei: Hält der E-Streifenwagen den Belastungen im 24-Stunden-Wechselschichtdienst der Landauer Polizei stand? Das soll bei dem Pilotprojekt herausgefunden werden.

Landauer Polizeibeamte loben den E-Streifenwagen

Bisher sind die Beamtinnen und Beamten der Landauer Inspektion vom neuen E-Audi begeistert, berichtet Polizeioberkommissar Jannis Rogge. "Alle sind neugierig. Jeder möchte ihn gerne fahren. Zu Schichtbeginn wird der Elektro-Audi immer als erstes Fahrzeug verteilt."

Polizeikommissarin Lena Böcker und Polizeioberkommissar Jannis Rogge berichteten Minister Ebling (SPD) von ihren Erfahrungen mit dem E-Streifenwagen. SWR

E-Steifenwagen: Akku hat bisher immer gereicht

Und was ist mit der Reichweite? Besteht nicht die Gefahr, dass bei einem langen Einsatz irgenwann der Akku leer ist? "Bisher ist das Auto immer wieder zur Dienststelle zurückgekommen", scherzt Jannis Rogge, um dann aber gleich hinzuzufügen: "Wir haben überall in der Region Landau Schnelllademöglichkeiten."

Bisher ist das Auto immer wieder zur Dienststelle zurückgekommen.

Seine Kollegin Polizeikommissarin Lena Böcker ist in eine solche Situation mit einem fast leeren Akku gekommen. "Eine Unfall-Aufnahme hat fast drei Stunden gedauert", berichtet sie. "Anschließend hatte der Akku nur noch 25 Prozent." Sie habe aber kein mulmiges Gefühl gehabt, da es ja überall die Schnellladestationen gebe.

Viele Schnellladestationen in der Region Landau

Das ist der Grund, warum Landau als Teststation für den E-Streifenwagen ausgewählt wurde, begründet Markus Kalkofen, der in Rheinland-Pfalz die Polizeifahrzeuge beschafft. "Wir arbeiten in der Region mit vielen Tankstellen zusammen, an denen wir unsere Streifenwagen tanken." Mit den dort verwendeten Bezahlkarten könnten auch die Schnellladestationen genutzt werden.

Der E-Audi Q4 e-tron schafft Tempo 180. SWR

Elektro-Streifenwagen schafft Tempo 180

Und wie schnell sind die Beschleunigung und Geschwindikeit des E-Streifenwagens? Das wollte Innenminister Ebling von den Beamten wissen. Diese seien sehr gut, schilderte Jannis Rogge. "Der Audi schafft Tempo 180. Bei Verfolgungsfahrten kann er mithalten."

Kaufpreis bleibt geheim

Wie teuer der Streifenwagen-Audi war, wollte Innenminister Ebling nicht verraten. Ein Jahr dauert da Pilotprojekt in Landau und dann wird entschieden, ob weitere E-Autos für die Polizei gekauft werden. Dank solcher Streifenwagens komme die Landesregierung ihren Zielen beim Klimaschutz näher, so Innenminister Ebling. "Wir wollen CO2 reduzieren, das heißt, wir müssen stärker auf Elektromobilität setzen."