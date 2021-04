per Mail teilen

In der Vorder- und Südpfalz sind am Mittwoch verstärkte Radarkontrollen geplant. Hintergrund ist nach Angaben der Polizei ein europaweiter Geschwindigkeits-Kontrolltag, der zeitgleich in mehreren Ländern durchgeführt wird. Auch die Polizeidienststellen der Pfalz sind dabei im Einsatz. Dabei soll vor allem mit Laserpistolen kontrolliert und Temposünder bestraft werden. Wo genau die Kontrollen stattfinden und wie viele Beamte beteiligt sind, wurde nicht mitgeteilt.