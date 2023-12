Polizei Wörth rettet Brautmutter aus dem Stau

per Mail teilen

Die Polizei als Freund und Helfer: Am Freitagabend haben Beamte aus Wörth einer Brautmutter geholfen, noch rechtzeitig zur Trauung ihrer Tochter zu kommen.

Kurz vor 19 Uhr hatte es auf der Bundesstraße 9 bei Jockgrim im Kreis Germersheim einen Unfall gegegeben. Die B9 musste komplett gesperrt werden. Wenig später meldete sich eine Anruferin auf der Wache der Polizei in Wörth. Die Frau steckte in dem Stau fest, wollte aber unbedingt zur Hochzeit ihrer Tochter in Jockgrim - die Zeit wurde knapp, die Trauung war für 20 Uhr angesetzt.

Die Polizei eskortierte den Wagen der verzweifelten Brautmutter vorsichtig aus dem Stau, so dass die nun überglückliche Frau noch rechtzeitig zur Zeremonie ihrer Tochter kam.

Zwei Frauen bei dem Unfall leicht verletzt

Bei dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Eine 60 Jahre alte Fahrerin war mit ihrem Auto offenbar einem Tier ausgewichen und mit dem Wagen einer 28-Jährigen kollidiert. Beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.