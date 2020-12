Die Polizei in Ludwigshafen hat einem verzweifelten Mann aus Australien weiterhelfen können. Laut Polizei hatte der 75-jährige Australier heute bei den Beamten angerufen. Der Mann machte sich Sorgen um seinen 85 Jahren alten Bruder in Ludwigshafen, weil er ihn nicht mehr erreichen konnte. Daraufhin haben die Beamten nach eigenen Angaben umfangreich ermittelt, und anderem mit zahlreichen Telefonaten. Schließlich konnten die Polizisten herausfinden, dass der 85-jährige Bruder inzwischen in einem Pflegeheim wohnt. Die Beamten informierten seinen Bruder in Australien. Er habe sich gefreut, dass der Bruder wohlauf und nun wieder erreichbar ist.