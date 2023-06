per Mail teilen

Während der Alsterweiler Brunnenkerwe in Maikammer hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. Was eine Fahne des 1.FC Saarbrücken damit zu tun hat:

Fußball ist die schönste Nebensache der Welt - sollte man meinen. Wegen einer Fahne des 1.FC Saarbrücken mussten die Polizisten nämlich am Freitagabend eingreifen. Die FCS-Fahne hing den Angaben zufolge an einem Balkon. Das störte offenbar einige Kerwe-Besucher gewaltig: "Die Fahne des Erzrivalen nahmen die FCK-Fans zum Anlass in einigen Gesängen ihre Abneigung deutlich zum Ausdruck zu bringen", berichtet ein Sprecher. Daraufhin soll der Anwohner vom Balkon Wasser gekippt haben.

Fan will Fahne klauen

Das passte einem Mann der FCK-Gruppe überhaupt nicht. Er versuchte laut Polizei daraufhin, über die Regenrinne an die Fahne zu kommen, scheiterte allerdings, weil ihn der Hausbewohner herunterzog. Aus zwei Metern stürzte er hinab und verletzte sich am Rücken. Im Anschluss kam es dann auch noch zu einem Gerangel.

Zwei weitere Körperverletzungen

Die Polizei ermittelt außerdem wegen zwei weiteren Körperverletzungen auf der Brunnenkerwe. Unter anderem endete eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern mit einem Faustschlag. Noch während die Polizei den Vorfall aufnahm, wurde sie zu einer weiteren Auseinandersetzung gerufen. Ein Gast warf ein Glas in Richtung eines anderen Besuchers. Dieser konnte nach Polizeiangaben zwar das Glas abwehren, es zerbrach allerdings und der Mann erlitt dadurch Schnittwunden an Arm und Hand. Noch vor Ort konnte der Werfer festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme musste die Polizei einen Platzverweis aussprechen. Ein Beamter wurde außerdem beleidigt.