Die Polizei sucht im Falle eines wildernden Hundes bei Haßloch nach Zeugen. Der Hund hatte am Montagabend in der Nähe des Segelflugplatzes ein Reh schwer verletzt oder getötet. Bisher verlief die Suche nach dem Hund und dem Reh erfolglos. Bei dem Hund soll es sich möglicherweise um einen Schäferhundmischling handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Haßloch entgegen.