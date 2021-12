Donnerstag ist Corona-Kontrolltag in der Pfalz

Die Polizei will beim kommenden Corona-Kontrolltag in der Vorder- und Südpfalz vor allem in den Städten aktiv werden: 70 Beamte werden kontrollieren, ob die Corona-Auflagen eingehalten werden.

Ein Polizeisprecher aus Ludwigshafen teilte auf SWR-Anfrage mit, dass die Beamtinnen und Beamten kontrollieren, ob insbesondere Maskenpflicht und Abstandsgebot beachtet werden. Vor allem in Einkaufsstraßen, in Gaststätten und in Bussen und Bahnen wollen die Ordnungshüter unterwegs sein. Auch im Bereich der Prostitution sind Kontrollen angekündigt. Neues Phänomen: Gefälschte Impfpässe Beim Kontrolltag sollen auch gefälschte Impfpässe aufgespürt werden. Es handele sich auch für sie um ein recht neues Phänomen, so eine Sprecherin der Polizei in Ludwigshafen: In den vergangenen Wochen seien sie mehrfach von Apothekern gerufen worden, die auf Fälschungen gestoßen sind. Beim vergangenen Corona-Kontrolltag Anfang Dezember wurden in der Vorder- und Südpfalz rund 700 Verstöße festgestellt. Landesweit sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums rund 6500 Personen kontrolliert und mehr als 800 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt worden.