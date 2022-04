Polizei erhält selbst Anruf von falschem Polizisten

Die Polizei in Ludwigshafen ist nach eigenen Angaben am Mittwoch selber zum Ziel eines mutmaßlichen Betrügers geworden. So sei am späten Vormittag bei der Polizeiinspektion ein Anruf eingegangen. Der Mann am Telefon habe sich in gebrochenem Deutsch mit „Polizeipräsidium Rheinpfalz“ gemeldet und nach einer Frau verlangt. Aufgrund der schlechten Deutschkenntnisse habe der mutmaßliche Betrüger erst kurze Zeit später erkannt, dass er bei der Polizei gelandet war und habe dann aufgelegt. Bei einem weiteren Betrugsversuch durch einen angeblichen Microsoft-Mitarbeiter habe der 75-jährige Mann, der angerufen wurde, das Telefonat mit den Worten "Halt die Gosch du Dummbabbler" beendet.