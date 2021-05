per Mail teilen

Vier Landräte, eine Landrätin und zwei Oberbürgermeister in der Pfalz haben gefordert, die Hütten im Pfälzer Wald wieder öffnen zu können. Dazu müsse das Selbstbedienungskonzept der Hütten von der Landesregierung im Rahmen der Corona-Verordnung erlaubt werden. Aktuell ist die Außengastronomie mit Service zugelassen, während der Thekenverkauf mit Selbstbedienung verboten sei. Das sei nicht nachvollziehbar. In einem gemeinsamen Schreiben haben sich die Vertreter der Kommunen an die SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer gewandt. Unter der Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen müsse nun auch die Selbstbedienung möglich sein. Dies sei wichtig für den Tourismus im Pfälzer Wald. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Oberbürgermeister von Landau und Neustadt, sowie der Bad Dürkheimer Landrat.