In der Vorder- und Südpfalz wird am Abend der Opfer der Reichspogromnacht gedacht. In Landau beginnt um 17 Uhr die Gedenkveranstaltung am Synagogenmahnmal. In Speyer startet gleichzeitig ein Schweigemarsch zum Platz der ehemaligen Synagoge. Die Stadt Ludwigshafen veranstaltet eine Gedenkfeier um 18 Uhr in der Melanchtonkirche. Am 9. November 1938 setzte das Nationalsozialistische Regime jüdische Geschäfte und Gotteshäuser in Brand, Juden wurden misshandelt, verhaftet oder getötet.