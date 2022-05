Hilfe bei Liebeskummer? Staatsphilharmonie veröffentlicht Playlist

Welche Musik hilft bei Liebeskummer, welche Melodie, wenn die Motivation fehlt oder was kann man gut beim Joggen hören? Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen hat das Netz befragt - und jetzt eine Playlist veröffentlicht.

Adobe Stock/ardasavasciogullari

Welche Musik hilft bei Liebeskummer, Stress, Angst, Sehnsucht, Schlafstörungen, fehlender Motivation, Konzentrationsproblemen, Erschöfung oder Einsamkeit? Das wollte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen wissen - und fragte das Netz: "Uns hat interessiert, Menschen zu erreichen, die jetzt nicht von Anfang an sagen: Ach ja, Vivaldi!", sagt Staatsphilharmonie-Intendant Beat Fehlmann.

Playlist als musikalische Notfall-Apotheke für alle

Ziel sei gewesen, eine Art musikalische Notfall-Apotheke für alle Lebenslagen und Stimmungen zu kreieren: 150 Leute haben sich im Netz mit Vorschlägen und Diskussionen beteiligt. Daraus entstanden neun Playlists, die die Staatsphilharmonie veröffentlichte. Am beliebtesten sei "natürlich der Liebeskummer" gewesen, sagt Fehlmann.

Was hört der Intendant bei Liebeskummer?

Was hört der Intendant bei Liebeskummer? Fehlmann hört Klassik - Tschaikowski. Trotzdem - die Playlist enthält alle Musikstile und sogar die Soundtracks von Star Wars und Harry Potter. "Man kann trefflich streiten, was gute und schlechte Musik ist, aber wir haben nichts gefunden, von dem ich dachte: Das darf da nicht rein! So ist ja auch das Leben: bunt!", sagt der Intendant.

Und was hört man in Ludwigshafen so? Wir haben Leute in der Innenstadt gefragt.