Landau: Plakatekleber muss erneut vor Gericht

Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt der sogenannte Plakatekleber aus Landau Polizei und Justiz. Zuletzt hatte der stadtbekannte Mann seit Mitte Dezember 2018 eine zweieinhalbjährige Haftstrafe verbüßt. Nun steht er bald wieder vor Gericht.

Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Landau ist auf den 10. Januar 2023 terminiert, teilte das Gericht auf SWR-Anfrage mit.

Angeklagt ist der Mann aus Landau wegen Sachbeschädigung und Beleidigung in zwölf Fällen, sagte Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig am Dienstag dem SWR. Dabei geht es um neun Nächte im August und September 2021, in denen der Beschuldigte unter anderem am Hauptbahnhof eine Vielzahl von Plakaten angebracht haben soll, auf Mülleimern, Hinweisschildern und Wänden.

Außerdem soll er in drei Fällen auf den Plakaten und durch Posts im Internet unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) namentlich beleidigt haben.

Der sogenannte Plakatekleber bei der Prozesseröffnung im Langericht Landau am 13. Märze 2018. SWR

Staatsanwaltschaft Landau: neue Ermittlungen laufen

Nach der Anklageerhebung war der Mann offenbar weiter im Stadtgebiet aktiv. Nach Auskunft von Möhlig liegen weitere Anzeigen vor, denen die Ermittler jetzt nachgehen. Im Wahlkampf um das Amt des Landauer Oberbürgermeisters seien beispielsweise Plakate des SPD-Kandidaten Maximilian Ingenthron mit DIN-A4-Blättern überklebt worden. Allerdings hätten die Ermittlungsbehörden damals zunächst entschieden, nicht weiter zu ermitteln.

Aber auch danach seien mehrere Fälle der Sachbeschädigung angezeigt worden, so Möhlig. Deshalb werde nun neu ermittelt. Um wie viele Taten es sich handelt, ist aktuell noch unklar.

Ist Täter einfach psychisch krank ?

Der Mann hatte mehr als zehn Jahre lang regelmäßig mit einem schwer löslichen Klebstoff Plakate auf Schilder und Gebäude in Landau geklebt und dabei zehntausende Euro Schaden verursacht. Er war deshalb erstmals im Januar 2012 vom Landgericht Landau in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Damals hieß es, der Mann sei schuldunfähig. Er habe zweifelsfrei eine psychische Störung, auch wenn das Gericht kein konkretes Krankheitsbild benennen könne. Der Mann wisse, dass er mit seinen Taten Unrecht begangen habe, sei aber nicht in der Lage, damit aufzuhören.

Der Langzeitarbeitslose hatte 2012 vor Gericht zugegeben, in mehr als 150 Fällen öffentliche und private Gebäude beschmiert und beklebt zu haben - als Ausdruck dafür, dass er sich von den Behörden und insbesondere der Arbeitsagentur falsch behandelt fühlte.

Oder ist "Plakatekleber" doch schuldfähig?

Nach etlichen Ermittlungsverfahren und mehrfacher Unterbringung des "Plakateklebers" in einer Psychiatrie war der Mann im März 2018 am Landgericht Landau zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Richter hatten auf der Grundlage eines neuen psychiatrischen Gutachtens entschieden, dass der Mann durchaus schuldfähig ist. Sie sahen es als erwiesen an, dass der Mann rund 40 Mal selbstgemachte Plakate auf Verkehrsschilder, öffentliche Gebäude und andere Einrichtungen geklebt hatte.

Vom Plakatekleber beklebte Verkehrsschilder (Archivbild) SWR

Er habe genau gewusst, was er mit den Plakataktionen anrichte und sogar beabsichtigt, das Stadtbild zu beeinträchtigen und den Verkehr zu gefährden, hieß es damals in der Urteilsbegründung. Und weiter: Der Mann sei sozusagen ein "Überzeugungstäter“. Allerdings hatte es damals beim Strafmaß keine große Rolle gespielt, dass er Behörden, Justiz und Medien auf seinen Plakaten beschimpft hatte.