Internationale Konferenz zu Piwi-Weinen startet

In Landau beschäftigen sich ab Sonntag Rebenzüchter und Weinwissenschaftler mit Rebsorten, die für Pilzkrankheiten weniger anfällig sind. Bei einer internationalen Konferenz zu den sogenannten Piwi-Weinen haben sich laut Veranstalter 180 Teilnehmer aus 22 Ländern angemeldet. Eine ganze Woche lang stehen in Landau auf der internationalen Konferenz Piwi-Weine im Mittelpunkt, also pilzwiderstandsfähige Weine. Diese Rebsorten sind weniger anfällig für Pilzkrankheiten. Für ihren Anbau müssen Weingüter weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen. Der Veranstalter, das Julius-Kühn-Institut aus Siebeldingen, will die Entwicklung neuer Rebsorten vorantreiben. Zum einen, um dem Klimawandel mit seinen Folgen zu begegnen. Zum anderen, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau drastisch verringern zu können. Während der mehrtägigen Konferenz besuchen die internationalen Rebenzüchter und Forscher auch verschiedene Weingüter in der Südpfalz.