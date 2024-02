Pilotin wird neue Mandelblütenkönigin

In Gimmeldingen wird am Sonntag die neue Mandelblütenkönigin gekrönt. Und die will hoch hinaus, sie macht gerade eine Ausbildung zur Berufspilotin.

Erva Satun hat schon überlegt, ob sie als Pilotin per Flugzeug von ihrer Flugschule in Stuttgart in die Pfalz zu ihrer Krönung fliegt. Doch das Wetter ist zu schlecht, noch darf sie nur bei gutem Wetter mit guter Sicht in die Luft. Sie freut sich trotzdem, wenn sie nun zum ersten Mal die Krone als neue Mandelblütenkönigin tragen darf. Nervös ist sie auch ein wenig, sagt sie. Das sei schon eine große Ehre, ihr Dorf künftig vertreten zu dürfen. Ihre künftigen Aufgaben konnte sie im vergangenen Jahr bereits kennenlernen. Denn wie es in Gimmeldingen Brauch ist, war sie vor ihrer Krönung ein Jahr lang Prinzessin. Als solche hat sie die bisherige Königin Melanie Schmid auf offiziellen Anlässen begleitet. Am Sonntag gibt Melanie Schmidt (links) ihre Krone an die neue Mandelblütenkönigin Erva Satun (rechts) ab. Reinhard Kermann "Fliegen ist wie ein Virus" Seit Oktober macht die 20-Jährige in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ihre Ausbildung zur Berufspilotin. "Fliegen ist wie ein Virus, das wird man nicht mehr los", sagt die sympathische Gimmeldingerin. Mit 14 hat sie dieses Virus zum ersten Mal gepackt. Zuerst startete sie mit dem Segelflieger im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf. Sie hat sogar an Flug-Wettbewerben teilgenommen. Dann mit 16 machte sie ihre Lizenz zur Privatpilotin und ist seither regelmäßig von Bad Dürkheim aus mit Einmotor-Maschinen unterwegs. Kaffee trinken für einen Nachmittag in Konstanz am Bodensee, das geht bei Erva Satun. Als Prinzessin hat sie auch schon Prinzessinnen aus den umliegenden pfälzischen Weindörfern mit auf Flugtour genommen. Seit ihrem Abitur 2023 hat sie viel Zeit in der Luft verbracht, sagt sie. Sie möchte nun im Mai 2025 ihren Flugschein zur Berufspilotin machen. Damit kann sie sogar die ganz großen Linienmaschinen fliegen. Mandelblütenkönigin Erva Satun in der Luft am Steuer eines Segelfliegers. Reinhard Kermann Maja Nett neue Mandelblütenprinzessin Solange wird sie wohl noch häufig in die Lüfte steigen und dann wohl auch die neue Mandelblüten-Prinzessin mitnehmen. Die 18-jährige Abiturientin Maja Nett hat schon von Hause aus blaues Blut, denn ihre Mama ist ebenfalls eine Hoheit. Susanne Nett wurde zuerst zur rheinhessischen und 1998 zur Deutschen Weinkönigin gewählt. Prominenz gibt es auch bei der Krönung der Mandelblüten-Hoheiten. Die Zeremonie in der Meerspinnhalle übernimmt die 85. Pfälzer Weinkönigin Charlotte Weihl. Und die Gimmeldinger Ortsvorsteherin lässt sich nicht lumpen und singt ein Lied über ihren Ort. Die neue Mandelblütenprinzessin Maja Nett. Sie wird nach der Tradition 2025 zur neuen Mandelblütenkönigin gekrönt. Reinhard Kermann Termin für Gimmeldinger Mandelblütenfest noch nicht bekannt Der erste große Termin für die frisch gekrönten Hoheiten wird das Gimmeldinger Mandelblütenfest sein, das wohl in wenigen Wochen stattfinden wird. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Das Fest findet traditionell dann statt, sobald ein Großteil der Mandelbäume im Neustadter Ortsteil blüht. Außerdem soll das Wetter schön sein. In der letzten Februar-Woche setzt sich ein Festkomitee zusammen, um über den genauen Termin zu beraten. Das Mandelblütenfest soll wie 2023 wieder an zwei Wochenenden stattfinden. Auf der Festmeile entlang der Neubergstraße mit malerischem Blick über die Rheinebene sollen 18 Ausschankstellen stehen. Außerdem sind rund 30 weitere Stände geplant, an denen es zum Beispiel Essen oder Kunsthandwerk gibt. Diese Blüten sind der Anlass für Deutschlands erstes Weinfest im Jahr. Die weiß- und rosafarbenenen Mandelblüten können Besucher jedes Frühjahr in Gimmeldingen bewundern. Reinhard Kermann Regelmäßige Shuttlebusse zum Mandelblütenfest Wer mit dem Auto anreisen will, muss 5 Euro Parkgebühr zahlen. Am Rande der Festmeile wird es zwei große Auto-Stellplätze geben. Die Organisatoren raten allerdings dazu, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Shuttlebusse werden regelmäßig vom Hauptbahnhof Neustadt und dem Haltepunkt Neustadt-Böbig zum Mandelblütenfest pendeln. Vom Haltepunkt Mußbach sind es rund 1,5 Kilometer zu Fuß.