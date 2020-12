Auf einem Baggersee bei Leimersheim im Kreis Germersheim entsteht die erste schwimmende Photovoltaikanlage in Rheinland-Pfalz. Zwei insgesamt 14.000 Quadratmeter große Inseln sollen bis zu 1,5 Megawatt Strom erzeugt werden. An dem Baggersee in Leimersheim wird seit Jahren Kies abgebaut. Dazu werde viel Strom benötigt, so der Betreiber der Solaranlage, die Erdgas-Südwest GmbH. Dieser Strom soll künftig von der großen schwimmenden Solaranlage kommen. Schon im Spätherbst geht der erste Teil der Anlage in Betrieb und soll dann bis zu 780.000 Kilowatt-Stunden Strom erzeugen. Knapp die Hälfte davon nutzt das Kieswerk. Der Rest werde ins Netz eingespeist. Dass die Photovoltaik-Anlage auf dem Wasser schwimmt habe den Vorteil, dass keine Nutzfläche verbraucht wird - beispielsweise Äcker der Landwirtschaft. Der zweite Teil der Anlage werde 2021 geschaltet.