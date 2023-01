Kirrweiler setzt auf erneuerbare Energien - und das Dorf soll daran verdienen

Im südpfälzischen Kirrweiler könnte im nächsten Jahr eine Freiflächen- Photovoltaikanlage gebaut werden. Das Geld dafür soll aus dem Dorf kommen - und der Gewinn dort auch bleiben.

Auf einer Fläche von rund fünf Hektar plant die Gemeinde Kirrweiler (Kreis Südliche Weinstraße) eine Photovoltaikanlage. In direkter Nachbarschaft zur Autobahn könnte nach Angaben des Ortsbürgermeisters Roland Metzger (parteilos) Strom für rund 1.000 Haushalte entstehen.

Energiegenossenschaft in Kirrweiler geplant

Dabei soll die Solar-Anlage in Kirrweiler in den Händen einer Energiegenossenschaft liegen. "Auf keinen Fall wollen wir unsere Fläche an einen Projektierer verpachten", sagt Metzger. Stattdessen könnten sich die Dorfbewohner am Projekt finanziell beteiligen. Und auch der Gewinn soll im Dorf bleiben. Das Interesse im Ort sei groß, versichert Metzger.

Kirrweiler will größere Fläche für Photovoltaik

Für einen Teil der geplanten Fläche hat die zuständige Genehmigungsbehörde SGD Süd bereits im Sommer vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass der Bau einer Solaranlage grundsätzlich möglich sei.

Kirrweiler will vorankommen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien OG Kiirweiler

Allerdings setzt sich die Gemeinde dafür ein, auf einer größeren Fläche bauen zu dürfen – sonst lohne es sich nicht, so der Ortsbürgermeister. Im Februar soll es dazu ein Gespräch geben.