Leimersheim: Schwimmende Photovoltaik-Anlage auf dem Baggersee

Schwimmend auf dem Wasser Strom erzeugen? Das gibt's in Rheinland-Pfalz nur auf dem Baggersee in Leimersheim (Kreis Germersheim). Seit Dienstag ist das gesamte schwimmende Solarkraftwerk in Betrieb.

Am Baggersee in Leimersheim (Kreis Germersheim) wird nicht nur Kies abgebaut, sondern auch aus Sonnenlicht Strom erzeugt. Das Besondere daran: Die Photovoltaik-Anlage schwimmt auf dem Wasser und hat so den Vorteil, dass keine Nutzflächen wie Äcker in der Landwirtschaft verbraucht werden.

Pressestelle Erdgas Südwest GmbH

Die Anlage ist mit 14.000 Quadratmetern so groß wie zwei Fußballfelder und soll im Jahr 1,54 Gigawattstunden Strom produzieren. Damit könnten 400 Familien in der Region ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Ein Teil des erzeugten Stroms wird allerdings für das benachbarte Kieswerk eingesetzt, so kann der hohe Strombedarf der schweren Maschinen direkt vor Ort gedeckt werden. Die restliche Energie wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Tausende Einzelteile und tonnenschweres Fundament

Die sogenannte Floating-Photovoltaik-Anlage (floating bedeutet im Englischen schwimmend) setzt sich aus mehr als 3.700 Photovoltaik-Modulen zusammen, die auf doppelt so vielen Schwimmkörpern installiert wurden. Um das Solarkraftwerk vor dem Abdriften durch Wind und Wetter zu schützen, halten es tonnenschwere Betonblöcke am Seegrund fest.

Pressestelle Erdgas Südwest GmbH

Photovoltaik in Leimersheim: In Etappen ans Netz

Bereits im Herbst 2020 wurde die PV-Anlage baulich fertiggestellt, damals allerdings nur eine Hälfte in Betrieb genommen. Jetzt folgte die zweite Hälfte. Der Betreiber nennt das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) als Grund. Vereinfacht gesagt: Überschreite die Anlagenleistung einen gewissen Wert, so müsse die Anlage an einer Ausschreibung teilnehmen. Die derzeit noch höheren Kosten von schwimmenden PV-Anlagen im Vergleich zu Anlagen an Land würden eine Realisierung nicht möglich machen. Deshalb wurde die Anlage zweistufig in Betrieb genommen, um die Ausschreibung zu umgehen.

Neben dem Solarkraftwerk auf dem Baggersee in Leimersheim unterhält der Betreiber eine weitere Anlage im baden-württembergischen Renchen. Eine zusätzliche Anlage ist geplant und soll in Oberschwaben entstehen.