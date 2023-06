110 Jahre PFW Aerospace: Flugzeugbauer aus Speyer feiert Jubiläum

Die Flugzeugwerke PFW Aerospace in Speyer feiern Jubiläum: Das Unternehmen besteht bereits seit 110 Jahren. Es hat eine bewegte Geschichte, in der auch Airbus und Boeing eine wichtige Rolle spielen.

Das Speyerer Werk fertigt heute Flugzeugteile aus Stahl, Aluminium,Titan und Kunststoff für große Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing. PFW-Aerospace mit mehr als 1.450 Mitarbeitern ist der größte Betrieb der Luftfahrtindustrie in Rheinland-Pfalz und nach eigenen Angaben der größte Arbeitgeber der Industrie-Branche in Speyer. Es zählt zu den bedeutendsten Unternehmen der Luftfahrtindustrie in Deutschland und sei weltweit erfolgreich, gratulierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer dem Unternehmen am Freitag in Speyer.

Doppeldecker fliegt bis nach Namibia

Gegründet wurden die Pfalz-Flugzeugwerke, wie sie damals hießen, im Juni des Jahres 1913 auf dem Gelände des damals neu geschaffenen Speyerer Flugplatzes. Dort entstanden zunächst Doppeldecker, die mit einer Lizenz des Herstellers Gustav Otto gebaut wurden. Der erste Pfalz-Doppeldecker flog 1914 bis nach Namibia - mit zwei Zwischenlandungen.

An Bord: 60 Postsendungen. Sie erhielten den Stempel "Erster Flugpostversuch in DSWA". DSWA steht für "Deutsch-Südwestafrika", das bis 1915 deutsche Kolonie war - auf dem Gebiet des heutigen Namibias.

Pfalz-Flugzeugwerke werden PFW Aerospace

Während des ersten Weltkrieges stellten die Pfalz-Flugzeugwerke rund 2.500 Flugzeuge unterschiedlicher Bauart her. Im Laufe der Jahre wechselte die Firma häufiger Eigentümer und Namen. In den 80er Jahren wurde das Speyerer Werk unter anderem zu einem modernen Fertigungs- und Hubschrauber-Betreuungswerk ausgebaut. In den 90er Jahren spezialisierte es sich dann auf Schalen, Kabel und Rohre.

Seit 2019 ist die PFW Aerospace Teil des französischen Hutchinson-Konzerns. Das Unternehmen sei als Wirtschaftsmotor aus der Domstadt nicht mehr wegzudenken, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt zum Jubiläum des Unternehmens heißt.