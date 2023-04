Rund drei Tage soll in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) eine Pflegerin eine pflegebedürftige Frau unversorgt und allein in ihrer Wohnung zurückgelassen haben. Jetzt ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei.

Die Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes aus der Nähe von Karlsruhe war laut Polizei an einem Wochenende im März beauftragt worden, eine 50-jährige Frau im Kreis Bad Dürkheim zu pflegen. Sie leidet an Multipler Sklerose und lebt allein in einer Wohnung in Bad Dürkheim. Die Frau ist auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesen. Zuerst hatte die Tageszeitung "Die Rheinpfalz" über den Fall berichtet.

Pflegerin soll Frau bestohlen und allein gelassen haben

Die 27-jährige Pflegerin soll außerdem 500 Euro aus der Haushaltskasse gestohlen und die hilflose Frau sich selbst überlassen haben. Die Schwerstbehinderte habe drei Tage ohne Essen und Trinken hilflos in ihrer Wohnung verbracht, bevor ihr Sohn die dehydrierte Frau entdeckte und Anzeige erstattete. Laut Polizeisprecher berichtete der Sohn auch, seine Mutter habe vergeblich versucht, Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus durch Schreien und Klopfen auf sich aufmerksam zu machen.

Pflegerin ist Polizei namentlich bekannt

Die beschuldigte Pflegekraft ist der Polizei namentlich bekannt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal will sich am Freitag zum Stand der Ermittlungen äußern.