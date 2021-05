per Mail teilen

Arbeiten am Limit, schlechte Bezahlung: Pflegekräfte der BG Unfallklinik in Ludwigshafen demonstrieren heute für bessere Arbeitsbedingungen. Laut einer Umfrage hat sich die Situation durch Corona verschlechtert.

Pflegekraft behandelt Corona-Patienten (Archiv) SWR

Die Beschäftigten der Ludwigshafener BG Unfallklinik wollen am Nachmittag mit einer Protestaktion im Klinikpark Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) symbolisch die Rote Karte zeigen.

Keine Pflegezulage bekommen

Die Pflegekräfte wollen auf die personelle Überlastung und unzureichende Bezahlung im Pflegebereich aufmerksam machen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben die Pflegerinnen und Pfleger der Berufsgenossenschaftlichen Klinik keine Pflegezulage bekommen, wie etwa die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst oder in Unikliniken.

Umfrage: Jeder Dritte will Job an den Nagel hängen

Die Arbeitsbedingungen hätten sich durch die Corona-Pandemie verschlechtert. Eine Umfrage der Gewerkschaft habe gezeigt, dass fast jede dritte Pflegekraft in Intensivstationen, Notaufnahmen und Rettungsdiensten ihre Stelle in den kommenden zwölf Monaten aufgeben will.