Pflegekräfte aus der Pfalz demonstrieren

Pflegekräfte aus mehr als zehn Seniorenheimen und Krankenhäusern der Vorder- und Südpfalz beteiligen sich am Mittag an einer Kundgebung des Bündnisses "Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz" in Mainz. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi fordern die rund 250 Pflegekräfte Unterstützer-Organisationen unter anderem mehr Personal in allen Bereichen der Pflege, eine deutlich bessere Bezahlung und die Abschaffung der Fallpauschalen in Krankenhäusern. Die Kundgebung beginnt um 11.00 Uhr an der Johannes-Gutenberg-Universität, danach führt der Demonstrationszug in die Mainzer Innenstadt und endet am Nachmittag vor dem rheinland-pfälzischen Landtag.