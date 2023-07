Der Notstand ist längst Normalität geworden: Pflegekräfte werden seit Jahren überall in Deutschland dringend benötigt und gesucht. Wie das gelingen kann, ist am Mittwoch Thema bei einer Fachtagung in Ludwigshafen.

Wie können wir Menschen für den Pflegeberuf begeistern? Wie kann es uns gelingen, Fachkräfte zu qualifizieren und auch in der Pflege zu halten? Welche Möglichkeiten bietet dabei Roboter und die Digitalisierung? Wie können Pflegekräfte aus dem Ausland angeworben werden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich am Mittwochnachmittag an der Hochschule Ludwigshafen Verantwortliche aus der Pflege und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit. Nach Angaben der Veranstalter sind unter anderem Impulsvorträge, eine Podiumsdiskussion und verschiedene Fachforen geplant, bei denen unter anderem Verantwortliche aus den Krankenhäusern der Region, der Universitätsmedizin Mannheim und der Ausländerbehörde sprechen. Pflege-Fachtagung in Ludwigshafen: Können Roboter helfen? Dabei soll es auch darum gehen, wie und wo zum Beispiel digitale Programme und Roboter in der Pflege eingesetzt werden können und ob Fachkräfte von ihnen unterstützt oder sogar ersetzt werden könnten. Die Veranstaltung findet zum sechsten Mal in Ludwigshafen statt. Sie wird organisiert vom Pfalzklinikum, der Bundesagentur für Arbeit, den Diakonissen Speyer, der Stadt und dem Caritasverband Mannheim sowie dem Rhein-Neckar-Kreis.