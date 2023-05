per Mail teilen

Bei dem Projekt "AckerRacker" in der Kindertagesstätte Friesenheim und dem Kinderhaus am Ebertpark bepflanzen Kinder, Eltern und Erziehende gemeinsam kleinere Ackerflächen. Ziel ist es, die Kinder für Lebensmittel und gesunde Ernährung zu sensibilisieren.

Zucchini, Kartoffeln, Buschbohnen, Tomaten, Fenchel und Kürbisse werden künftig in den Gärten hinter den beiden benachbarten Kitas sprießen. Denn heute startete das Landwirtschaftsprojekt in Kooperation mit der Organisation "AckerRacker". Die Acker-Coaches Moritz Weigel und Sven Hildebrand betreuen die Kinder in Zusammenarbeit mit den Erziehenden und Eltern - die sogenannten Acker-Buddies - beim Pflanzen und Ernten. Außerdem gibt es eine Lernplattform im Internet für die Erzieherinnen, damit auch sie wissen, wie man die Äcker richtig betreut.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider überbrachte den Kitas dafür bereits eine Spende in Höhe von 500 Euro, um die Finanzierung des Projekts zu sichern. Es sei wichtig, schon die Kleinsten an die Themen Natur und Landwirtschaft heranzuführen, sagte er. Gerade Stadtkinder wüssten darüber immer weniger Bescheid. "Wir sind darauf gekommen, weil die Kinder oft gar nicht wissen, wo das Gemüse herkommt. Um den Kindern das nahe zu bringen, ist das ein tolles Projekt!"