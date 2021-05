Nach wie vor sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern, die in der Nacht zum Mittwoch zwei Ponyhengste ausgepeitscht haben. Das Team des Ponyhofs ist geschockt, aber auch stinkwütend.

Es sei unbegreiflich, wie jemand so etwas machen kann, sagte Juniorchefin Marie Tettenborn dem SWR. Sie habe einen Riesenzorn auf diejenigen, die ihren Ponys das angetan haben. Sie hätten gleich gemerkt, dass mit den beiden Hengsten etwas nicht stimmt. Die Pferde seien nicht so wie sonst auf sie zugekommen. Dann haben sie die Verletzungen gesehen.

Der Ponyhengst Rumpelstilzchen, eines der beiden verletzten Ponys privat

Pferde hatten Striemen am ganzen Körper

Das Fell der beiden Hengste war vom Kopf bis zum Hinterteil an etlichen Stellen aufgeworfen. Auch blutende Wunden hätten sie und ihre Mitarbeiter entdeckt und auch kahle Stellen, wie als wären mit einem Messer Fellstücke weggeschnitten worden.

Der Ponyhof in Haßloch Ponyhof die Pfalz

Verletzte Pferde werden still

Der offene Unterstand, in dem die beiden Ponys standen, liegt etwas weiter weg vom Hof. Sie habe zwar die beiden Tiere auch nachts mal schreien gehört, so Marie Tettenborn, aber es sei bei Hengsten normal, dass sie sich auch mal untereinander kabbeln. Sie hätte nie gedacht, dass da jemand ihre Tiere quält. Wenn Pferde Schmerzen haben, klagten sie aber nicht, so wie zum Beispiel Hunde. Sie würden dann ganz still.

Weiterer Fall von Tierquälerei in Haßloch

In der unmittelbaren Nachbarschaft hat es diese Woche einen ganz anderen Fall von Tierquälerei gegeben. Wie die Polizei bestätigt, hatten Unbekannte einen Feuerlöscher in einen Fischteich geleert. Der Teich liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ponyhof. Marie Tettenborn sagt, alle Fische sind eingegangen.

Hengste sind verschreckt

Juniorchefin Tettenborn hat jetzt auch um ihre drei Kinder Angst, weil sie sich nicht ausmalen mag, wer sich da nachts auf ihrem Ponyhof rumtreibt. Die beiden verletzten Hengste seien total verschreckt und würden sich nicht mal von ihnen mehr gerne anfassen lassen. Alle mehr als 50 Ponys blieben jetzt erst mal im Stall.

Der Hof würde aber nach wie vor Ponyreiten und Unterricht für Kinder und Erwachsene anbieten - nur eingeschränkt durch die Corona-Bestimmungen.