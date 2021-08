Die Feuerwehr hat am Sonntag in Freimersheim im Kreis Südliche Weinstraße ein Pferd aus einem Bach geborgen. Nach Angaben der Polizei war das Pferd mit Reiterin am Nachmittag gegen 16 Uhr auf einem Schotterweg unterwegs als es scheute, in den angrenzenden Bach rutschte und sich nicht mehr befreien konnte. Die alarmierte Feuerwehr habe das Tier wohlbehalten aus dem Bachlauf ziehen können, auch die 13-jährige Reiterin sei unverletzt geblieben. Für die Rettungsaktion war laut Polizei die Straße zwischen Freimersheim und Altdorf eine halbe Stunde lang gesperrt.