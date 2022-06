Friedelsheim: Pfeil trifft versehentlich Radfahrer

per Mail teilen

Ein verirrter Pfeil hat im Kreis Bad Dürkeim am Sonntag einen Radfahrer verletzt. Der Mann kam ins Krankenhaus, der Schütze aus Friedelsheim stand unter Schock.

Schatten eines Radfahrers (Symbolbild)

Nach seiner eigenen Aussage hatte ein 52-Jähriger Sportbogenschütze im Garten seines Anwesens in Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim) einen Sportbogen eingestellt, so ein Polizeisprecher. Er habe sich auf einen Wettkampf vorbereiten wollen. Dabei habe sich sich der 80 Zentimeter lange Pfeil gelöst und war auf die Straße geflogen. Der Pfeil traf einen 62-jähriger Fahrradfahrer, der gerade an dem Anwesen vorbeifuhr.

Bogenschütze stand unter Schock

Der Radfahrer wurde am Oberschenkel verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen den Bogenschützen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Schütze stand selbst nach dem Vorfall unter Schock und wurde vom Roten Kreuz versorgt.