Der Pfalzmarkt für Obst und Gemüse in Mutterstadt hat trotz Corona-Pandemie im vergangenen Jahr mehr Umsatz erzielt. Nach Angaben eines Sprechers konnte die Genossenschaft ihren Umsatz um fünf Millionen Euro auf 154 Millionen Euro steigern. Die Obst- und Gemüse-Erzeuger hätten zwar ein leichtes Plus erzielt, allerdings sei der Gewinn geringer ausgefallen als im Jahr zuvor. Laut Pfalzmarkt hatten die 180 Erzeuger durch die Corona-Pandemie deutlich höhere Personal- und Produktionskosten. Auch das zeitweise schlechte Wetter habe die Kosten in die Höhe getrieben. Allerdings habe das vergangene Jahr auch positive Effekte hervorgerufen: So sei bei vielen Bürgern und Bürgerinnen das Bewusstsein für regionale Produkte durch die Corona-Pandemie stärker geworden. Für 2021 blickt der Pfalzmarkt-Vorstand nach eigenen Angaben optimistisch in die Zukunft. Bis Ende des Jahres soll der Standort in Mutterstadt für 30 Millionen Euro fertig ausgebaut sein.