Die Pfalzmarkt-Genossenschaft für Obst und Gemüse zieht bei ihrer Gesellschafterversammlung in Mutterstadt Bilanz. Aus Infektionsschutz-Gründen dürfen nur 100 Mitglieder teilnehmen. Damit die Abstände eingehalten werden können richtet der Pfalzmarkt seine Gesellschafterversammlung in der großen Veranstaltungshalle im Mutterstadter Palatinum aus. Die Bauarbeiten für die Standorterweiterung in Mutterstadt laufen planmäßig, so der Pfalzmarkt. Das neue Vermarktungszentrum für frisches Obst und Gemüse in Mutterstadt bekomme gerade seine Außenfassade, im Dezember werde das Dach geschlossen. Der Pfalzmarkt erzielte vergangenes Jahr einen Warenumsatz von fast 150 Millionen Euro.