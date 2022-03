Bad Dürkheim und Speyer: Tausende Menschen zeigen Solidarität mit Ukraine

In der Pfalz sind am Sonntag sind wieder Tausende von Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen - mit einer langen Lichterkette in Speyer und einer Mahnwache in Bad Dürkheim.

In Speyer hatten sich die Menschen am Sonntagabend zu einer Friedensdemo in der Maximilianstraße versammelt. Nach Auskunft der Polizei hatten die etwa 3.000 Teilnehmer eine lange Lichterkette zwischen Dom und Altpörtel gebildet. In Bad Dürkheim kamen etwa 500 Menschen am Nachmittag zu einer Mahnwache zusammen. Menschen setzen in der Maximilianstraße ein Zeichen für den Frieden SWR Bad Dürkheim: Solidarität für die Ukraine zeigen Initiator der Mahnwache auf dem Schlossplatz in Bad Dürkheim war der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Bad Dürkheimer CDU, Markus Wolf. Er sagte dazu dem SWR, die Entwicklungen in der Ukraine seien zutiefst erschütternd und alle Parteien im Stadtrat seien zusammengekommen, um ein Zeichen zu setzen: "Wir sind heute gemeinsam hier, um Solidarität zu zeigen mit der Ukraine, aber auch um gemeinsam einzustehen für die Demokratie in Europa." Wolf war auch unter den Rednern der Kundgebung. Am Ende trat zudem ein junger Mann spontan ans Mikrofon und berichtete, dass er Kontakt zu Freunden aus der Ukraine hatte. Diese seien mittlerweile beim Kampf für ihr Land ums Leben gekommen. Der Lions Club Bad Dürkheim sammelte bei der Mahnwache Spenden für die Ukraine und verteilte Kuchen an die Teilnehmer. Mit dem gesammelten Geld soll vor allem Babynahrung für die Ukraine gekauft und verschickt werden.