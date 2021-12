Corona: Wirtschaft in der Pfalz rüstet sich gegen Omikron

Virologen sprechen davon, dass die neue Corona-Variante Omikron auf Deutschland wie ein Tsunami aufprallen würde. Hunderttausende erkrankte Arbeitnehmer könnten gleichzeitig ausfallen. Das könnte verheerende Folgen haben - auch in der Pfalz.

Daher haben solche Unternehmen und Betriebe längst Krisenpläne gemacht - auch in der Vorder- und Südpfalz.

"Natürlich haben die Pfalzwerke Notfallpläne", versichert ein Unternehmenssprecher dem SWR. Als Betreiber einer kritischen Netzinfrastruktur könne man diese aber nicht genauer beschreiben, erklärt der Sprecher weiter. Die Daten seien zu sensibel.

Doch aus Fachkreisen weiß man, um die Stromversorgung zu gewährleisten benötigt man einen sehr kleinen Mitarbeiterstab. Und dieser ist selbst in der größten Infektionswelle immer gewährleistet.

BASF: Krisenstab tagt ständig

Beim Ludwigshafener Chemieriesen gelten schon seit Ende November strenge Corona-Regeln. Jeder, der im Home Office arbeiten kann, bleibt auch zum Arbeiten zuhause.

Ohne Impf- oder Testnachweis kann niemand das Betriebsgelände betreten – auch keine Lieferanten oder Leasingfirmen. Die Kontrollen sind laut einer Unternehmenssprecherin streng.

Auch an Produktionsstätten gelten verschärfte Hygiene- und Sicherheitsstandards. "Wir beobachten die Entwicklung sehr genau und überprüfen deshalb zurzeit die bereits praktizierten Schutzkonzepte gegen Corona in Produktion und Technik auf ihre Schutzwirkung, um diese bei Bedarf zu Beginn des Jahres 2022 in Details anpassen zu können", sagt die Sprecherin dem SWR.

Dafür tage der BASF-Krisenstab unentwegt, um immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Pandemie zu sein.

Bisher mussten nur zwei Apotheken wegen Corona dicht machen

Auch die Apotheken in der Pfalz und im ganzen Land beobachten die aktuelle Lage genau, wie ein Sprecher des Landesapothekerverbandes betont. Sicherheits- und Hygienemaßnahmen könnten genauso wie Zutrittsvoraussetzungen jederzeit an die aktuelle Lage angepasst werden.

Ein Mehrschichtensystem solle dafür sorgen, dass immer ein Team in der Apotheke einsatzbereit sei. Seit Pandemiebeginn hätten bislang nur zwei Apotheken in Rheinland-Pfalz wegen zu vieler infizierter Mitarbeiter ganz schließen müssen. Und man hoffe mit den immer wieder angepassten Standards, dass dies auch in Zukunft auf solch einem niedrigen Niveau bleibe.

Boostern, boostern, boostern und testen

Unternehmensverbände aber auch einzelne Unternehmen betonen zudem, dass man vor allem auf die Booster-Impfung setze, um Mitarbeiter vor Infektionen zu schützen. Und auf freiwillige Tests - auch für Geimpfte.

Viele Unternehmen stellen die Tests den Mitarbeitern kostenfrei zur Verfügung. Die BASF hat ein Testzentrum auf dem Mitarbeiterparkplatz, das von vier Uhr früh bis 20 Uhr abends geöffnet hat.

Lock Down als Lösung?

Einen kompletten Lock Down als Schutz vor massenhaften Infektionen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern wünscht kein Unternehmen. Laut IHK Pfalz in Ludwigshafen hätten schon die vergangenen Lock Downs genug schweren, wirtschaftlichen Schaden angerichtet - speziell im Bereich der Gastronomie, der Hotellerie und des Eventmanagements.

"Die Reserven der Unternehmen sind aufgebraucht, die Nerven liegen blank und die Staatshaushalte sind aufgrund der Ausgleichszahlungen maximal angespannt. Außerdem fehlt es an Fachkräften", betont Tibor Müller, Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz in Ludwigshafen.

"Noch einen kompletten Lock Down verkraftet keiner mehr"

Noch ein Lock Down würde für viele Unternehmen in den genannten Sektoren das endgültige Aus bedeuten, meint der Wirtschaftsexperte. "Mit jeder Anti-Corona-Maßnahme können Unternehmen umgehen, sei sie noch so streng, doch noch einen kompletten Lock Down – den verkraftet keiner mehr!", so der IHK-Chef.