In der Vorder- und Südpfalz sollen in den nächsten Tagen bereits die ersten Weine des Jahrgangs 2020 zu kaufen sein. Nach Angaben des Weinbauamtes in Neustadt sollen täglich weitere Weine hinzukommen.

Das Weingut Anselmann in Edesheim hat als erster Betrieb in der Pfalz mehrere Flaschen des aktuellen Jahrgangs abgefüllt. Anfang nächster Woche sollen diese in den Verkauf gehen. Wie der Weingutsbesitzer mitgeteilt hat, gibt es in diesem Jahr besonders viel „frühen“ Wein. Dies liege unter anderem daran, dass die Traubenernte sehr früh beendet war. Nach Angaben des Weinbauamtes wollen weitere Winzer in den nächsten Tagen den neuen Jahrgang auf den Markt bringen.