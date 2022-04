Die Touristiker entlang der südlichen Weinstraße zählen viele Buchungen über die Osterferien. Der Hotel- und Gaststättenverband sieht nach Corona aber bereits neue Probleme auf die Wirte zukommen.

Das erste Osterfest ohne Beschränkungen seit zwei Jahren steht an. Entsprechend groß sind die Hoffnungen der Wirte und Hoteliers, dass auch die Buchungszahlen endlich wieder in Richtung Normalität steigen. "Normal" bedeutet hier "vor Corona". Und tatsächlich, zumindest entlang der Weinstraße geben sich die Touristiker höchst optimistisch: "An das Niveau der Jahre vor der Pandemie können wir noch nicht ganz anknüpfen, sind aber sehr zufrieden!" heißt es von der Pfalz-Touristik. Besonders die Deutsche Weinstraße aber auch der Pfälzerwald seien ziemlich ausgebucht.

SWR Irmgard Reißinger

Die Mandelblüte macht den Unterschied

Eine ähnliche Rückmeldung kommt vom Verein Südliche Weinstraße. Beide erwähnen zudem ausdrücklich die Mandelblüte, die seit Wochen die Leute in die Pfalz ziehe. "Schaut man auf die letzten Veranstaltungstermine der Pfälzer Mandelwochen, die noch bis 18.04. gehen, so sind viele davon ausgebucht." schreibt der Verein Südliche Weinstraße und listet auf seiner Homepage auf, wo es überhaupt noch freie Zimmer gibt.

Vor Ort in Rhodt unter Rietburg

37 Zimmer, 74 Betten, vier Sterne - das ist das "Wohlfühlhotel Alte Rebschule" oben in den Weinbergen von Rhodt unter der Rietburg. Wer hier über Ostern unterkommen will, hat Pech gehabt: Sie seien weitestgehend ausgebucht, sagt Chefin Sonja Schäfer. Allerdings sei es noch immer ungewohnt, Gäste ohne Maske und Impfnachweis ins Haus zu lassen. Für sie sei das Schlimmste gewesen, die Gäste deswegen ständig gängeln zu müssen. "Wir kamen uns irgendwann vor, wie die Maskenpolizei", fügt Rezeptionistin Diane Michele hinzu.

Sonja Schäfer, Inhaberin des Hotels "Alte Rebschule" in Rhodt unter Rietburg SWR

Ein fränkisches Paar steht an der Rezeption. Dass es an diesem Tag unablässig regnet, scheint ihrer guten Laune nichts auszumachen. Es sei "befreiend", so ohne Maske. Und: Sie seien zum ersten Mal in der Pfalz. "Und nun fragen wir uns, warum wir das nicht schon mal früher gemacht haben".

Das Restaurant des Hotels "Alte Rebschule" in Rhodt unter Rietburg SWR

Mallorca? Malediven? Pfalz!

Wenigstens etwas Gutes hatte die Pandemie, sagt Hotelchefin Sonja Schäfer. In den Monaten, in denen sie Gäste empfangen durften, waren auch einige dabei, die das erste Mal Urlaub in Deutschland gemacht haben: "Da standen Kennzeichen auf dem Parkplatz, die habe ich erstmal googlen müssen. Das waren Gäste, die kamen aus dem Bereich Nord- und Ostsee zu uns." Wiedersehen in der Pfalz? Nicht ausgeschlossen!

Die Theresienstraße in Rhodt unter Rietburg im April 2022 SWR

Auszeit in einem Pfälzer Weingut

In den Ort kommt man zu Fuß vom Hotel durch die Theresienstraße, wo sich ein Weingut an das andere reiht. Einer der Winzer ist Felix Waldkirch. Auch er bietet Zimmer an. Es ist kein Vier-Sterne-Hotel, aber günstig und nicht minder charmant: Statt eines Kellners gibt es abends nur einen großen Kühlschrank, der im Hof steht: "Da können sich die Gäste selbst eine Flasche Wein rausnehme, und sich dann damit in den Hof setzen." Kontrolle? Fehlanzeige. Stattdessen liegt da eine Liste, in die man sich eintragen kann. "Das ist super entspannt. Gut, man muss halt eine ganze Flasche Wein trinken... aber zu zweit? Das ist doch wohl zu schaffen!", schmunzelt der Winzer.

Winzer Felix Waldkirch im Hof seines Weinguts in Rhodt unter Rietburg SWR

Noch mehr Reiselust nach Corona

Bei Felix Waldkirch läuft es aktuell sogar besser als vor Corona: "Man merkt gerade, dass die Leute dringend rauswollen, und dass das von den Buchungen her ein Tacken mehr ist als in den Jahren vor Corona."

Zwei Studentinnen checken gerade aus. Sie haben hier ein paar Tage mit Freunden verbracht. Ohne Maske zusammenzusitzen, das sei toll gewesen, aber noch etwas surreal. "Man muss ja irgendwann wieder mit dem normalen Leben beginnen. Ich fahr´ über Ostern nach Italien!" kündigt die eine der beiden jungen Frauen an.

Die andere hat noch Bedenken: "Ich kann mir vorstellen, dass die Corona-Zahlen jetzt wieder grandios hochgehen. Vielleicht sollte man über Ostern noch nicht gleich wieder die ganze Großfamilie zu sich einladen."

DEHOGA warnt: Die nächste Krise kommt

Auch nach Ansicht des Hotel- und Gaststättenverbands Rheinland-Pfalz ist es noch zu früh für Euphorie. Man habe zum Ostergeschäft 200 Betriebe der Hotellerie und Gastronomie im ganzen Land befragt - das Ergebnis: Die Buchungslage in Rheinland-Pfalz zu Ostern sei nach jetzigem Stand noch ausbaufähig. 42,1 Prozent der Betriebe bewerteten sie sogar als schlecht bis sehr schlecht. Demgegenüber seien knapp 58 Prozent der Befragten zufrieden mit Reservierungen und Übernachtungsanfragen zu den Feiertagen.

Aber der DEHOGA befürchtet, dass die kommenden Monate wegen der steigenden Preise für Energie und Lebensmittel - zusätzlich zu den Corona-Nachwehen - eine Herausforderung werden für die Hotels und Gaststätten und womöglich das Potential für die nächste große Krise haben.