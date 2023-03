Von den Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr sind am Freitag auch Teile der Vorder- und Südpfalz betroffen. Die Busse und Stadtbahnen der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (rnv) in Ludwigshafen sollen komplett stehen bleiben.

Die Beschäftigten der Ludwigshafener rnv folgen voraussichtlich geschlossen dem Warnstreik-Aufruf der Gewerkschaft ver.di. und treten ihre Arbeit am Freitag erst gar nicht an. Das hat drastische Auswirkungen auf den Öffentlichen Nahverkehr in Ludwigshafen und der Region.

Ludwigshafen: Kein Bahn- und Busverkehr in der Metropolregion

Die rnv und die Stadt Ludwigshafen weisen daraufhin, dass am Freitag von Betriebsbeginn, 3 Uhr, bis zum Betriebsende Samstagnacht gar nichts geht: Alle Straßenbahnen, Stadtbahnen und Busse bleiben im Betriebshof stehen. Und das nicht nur in Ludwigshafen.

Auch die Mobilitätszentralen in Mannheim und Heidelberg bleiben am Freitag streikbedingt komplett geschlossen, so die Stadt Ludwigshafen.

S-Bahn zwischen Mannheim und Ludwigshafen. In der Metropolregion geht am Freitag kaum was beim Öffentlichen Nahverkehr. dpa Bildfunk Picture Alliance

Bad Dürkheim: Rhein-Haardt-Bahn steht und teils Schülerverkehr

Auch die Rhein-Haardtbahn verkehrt am Freitag nicht wie sonst zwischen Bad Dürkheim, Ludwigshafen und Mannheim, teilte die rnv auf SWR-Anfrage mit. Zudem fallen alle Schulbusse aus, die im Auftrag der Stadt fahren.

Die Busse der Palatina Bus GmbH, die unter anderem in der Region Bad Dürkheim, dem Rhein-Pfalz-Kreis und in Teilen der Südpfalz unterwegs sind, beteiligen sich nach Angaben der rnv nicht an dem Warnstreik.

Auch der Busverkehr und Schülertransport der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV), die im Raum Annweiler, Bad-Bergzabern und Landau unterwegs ist, ist nicht von dem Warnstreik betroffen, so ein Sprecher.

In Ludwigshafen fahren am Freitag wegen der Warnstreiks keine Straßenbahnen. Pendler sollten auf andere Verkehrsmittel ausweichen oder - wenn möglich - im Homeoffice arbeiten. SWR

Keine S-Bahnen zwischen Germersheim, Wörth und Karlsruhe

Auch die S-Bahnen, die zwischen Germersheim, Wörth und Karlsruhe verkehren, fallen am Freitag aus. Das teilten die Karlsruher Verkehrsbetriebe (KVV) mit. Sie betreibt über die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) die Linien S52 und S3 im Kreis Germersheim sowie die Linie S33 zwischen Germersheim und Bruchsal.

KVV rät: "Auf Alternativen zum ÖPNV ausweichen"

Außerdem ist der Stadtbahnverkehr in Karlsruhe durch die Warnstreiks komplett lahmgelegt. Die Verkehrsgesellschaften bitten ihre Fahrgäste, am Freitag am Besten auf Alternativen zum ÖPNV auszuweichen.

Warnstreik bei der rnv: Keine Aushänge, voraussichtlich wenig Auskünfte



Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft weist zudem darauf hin, dass die Ausfälle weder in den digitalen Fahrplanauskünften noch in den Aushängen an den Haltestellen vermerkt sind. Das sei in der Kürze der Zeit nicht möglich. Auch werde die rnv am Streiktag nur sehr eingeschränkt erreichbar sein.

Ver.di und Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund dbb fordern von den Arbeitgebern im Öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Die Arbeitgeberseite lehnt dies als überzogen ab.

Die Warnstreiks sollen zeitgleich mit einem globalen Klimastreik der Klimabewegung "Fridays for Future" stattfinden.