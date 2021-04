Wenige Tage, bevor die "Bundesnotbremse" verabschiedet werden - und der Bund mehr Durchgriffsrechte bekommen soll, haben wir kommunale Entscheider gefragt: Was braucht es jetzt, wo die dritte Welle über uns hereinbricht?

Thomas Hirsch (CDU), Oberbürgermeister von Landau

"Da wir in Rheinland-Pfalz ja bislang auch schon die Situation hatten, dass es sehr zentrale Vorgaben gab, was ab welchem Inzidenzwert letztlich auf örtlicher Ebene zu verfügen ist, wird das angepasste Infektionsschutzgesetz bei uns im Land nicht allzu große Veränderungen mit sich bringen. Es ist wichtig, dass nach dem ganzen Hin und Her der vergangenen Wochen und Monate die Zuständigkeiten klar geregelt und Unklarheiten beseitigt werden. Dann können wir auch die Bevölkerung wieder motivieren, sich noch einmal gemeinsam mit allen Verantwortlichen intensiv in die Pandemiebekämpfung einzubringen. Mit dem Testen, dem Impfen sowie der eigenen Vorsicht und Rücksicht - damit wir in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich sagen können: Wir haben es geschafft!"

Stefanie Seiler (SPD), Oberbürgermeisterin von Speyer

„Ich bin auch weiterhin davon überzeugt, dass stringentes Testen unersetzlich ist. Zugleich ermöglicht flächendeckendes Testen eine Öffnungsperspektive für den Fall, dass die Inzidenz dauerhaft auf niedrigem Niveau gehalten werden kann. Noch sind wir von diesem Schritt allerdings weit entfernt, weshalb Schutzmaßnahmen, die das öffentliche und private Leben maßgeblich einschränken, unerlässlich sind. Konsequente und einheitliche Maßnahmen sind nur folgerichtig, weshalb ich das Bemühen seitens des Bundes um ein neues Infektionsschutzgesetz unterstütze. Die Schutzmaßnahmen müssen aber von umfassenden Schnelltestungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, auch am Arbeitsplatz, flankiert werden, um Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.

Marc Weigel (FWG), Oberbürgermeister von Neustadt

"Ich bin kein Epidemiologe und habe auch keine fachliche Beratung dahingehend zur Verfügung. Nach meinem Verständnis können wir die dritte Welle nur durch konsequente Kontaktreduzierung brechen. Dies sollte insbesondere dort erfolgen, wo nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen tatsächlich die meisten Ansteckungen stattfinden. Die gesetzlichen Maßnahmen beziehen auch auf Lebensbereiche, die dabei eine untergeordnete Rolle spielen, z.B. die kleinen Geschäfte im Einzelhandel, die Außengastronomie oder der Sport im Freien. Ich würde mir wünschen, dass das stärker Berücksichtigung findet. Die sogenannte Notbremse, wie sie das Bundesinfektionsschutzgesetz künftig vorsieht, geht lediglich hinsichtlich der Maßnahmen für Schulen über die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes hinaus. Daher sehe ich hier für uns keine wirklich neue Situation. Ich halte es für fraglich, dass diese Maßnahmen am Ende dennoch zu einer deutlichen Verringerung der Neuinfektionen führen. "

Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), Landrat des Kreises Bad Dürkheim

"Die dritte Welle kann nur durch konsequente Maßnahmen zur Kontaktvermeidung und Hygiene gebrochen werden, da noch nicht genügend Menschen geimpft sind. Deshalb sind flächendeckende Schließungen - wie sie in Rheinland-Pfalz bei einer Inzidenz über 100 bereits vorgeschrieben sind und wie wir sie als Landkreis Bad Dürkheim auch verfügen würden - notwendig und richtig. Nächtliche Ausgangssperren halte ich allerdings im ländlichen Raum für unverhältnismäßig. Verstärkt werden muss konsequentes Testen, insbesondere in Schulen und Unternehmen. Die aktuelle Situation verlangt klare und durchgreifende Entscheidungen. Dafür halte ich bundesweit einheitliche Regelungen bzw. Verschärfungen im Infektionsschutzgesetz für richtig. Ob die Regelungen der „Bundes-Notbremse“ ausreichen, lässt sich schwer sagen. Wichtig ist, dass die Regeln auch befolgt werden, beruflich wie privat auf die bekannten Hygieneregeln geachtet wird und die Kontakte eingeschränkt werden."

Jutta Steinruck (SPD), Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen

"Wir sind mitten in der dritten Welle, die können wir nicht mehr brechen. Wir haben hohe Infektionszahlen und wir wissen, dass die schweren Fälle in den nächsten drei bis vier Wochen in den Krankenhäusern in unserer Stadt und im Umkreis landen werden. Mir wäre es am liebsten, wir bräuchten keine Anordnung, keine Allgemeinverfügung. Mir wäre es am liebsten, jede Bürgerin, jeder Bürger würde sich vor allem selbst an die Regeln halten, die relativ einfach sind: regelmäßig testen - wir haben ein großes Angebot an Testmöglichkeiten in der Stadt. Wer einen Impftermin hat, soll den wahrnehmen und nicht verfallen lassen - dadurch verzögert sich alles, weil für diesen Impfstoff dann ein neuer Termin vereinbart werden muss. Außerdem: Mund – und Nasenschutz tragen, Hygienevorschriften einhalten, aber auch die Kontaktverbote, und zwar auch im privaten Bereich. Das sind die Instrumente, mit denen es die Bürgerinnen und Bürger selbst in der Hand haben, die Infektionszahlen zu senken. Es geht um die eigene Gesundheit, um die der Familie, die der Freunde und die der Arbeitskollegen."

Anmerkung: Bis auf Frau Steinruck haben sich alle Zitierten schriftlich geäußert. Frau Steinrucks Äußerung ist einem Interview mit dem SWR-Fernsehen entnommen.