2G oder 3G auf Weihnachtsmärkten in Ludwigshafen, Neustadt und Speyer

Auf den Weihnachtsmärkten in Ludwigshafen, Neustadt, Speyer und Frankenthal werden die Corona-Regeln verschärft: Es gilt eine Maskenpflicht und entweder 2G oder 3G.

Wegen der steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen haben einzelne Kommunen in der Vorderpfalz die Corona-Regeln für ihre Weihnachtsmärkte am Freitag verschärft.

Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen verschärft Corona-Regeln

Die schärfsten Regeln gelten ab Dienstag auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen: Zutritt ist nur noch Besuchern gestattet, die geimpft oder genesen sind. Das teilte die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (LUKOM) am Freitag mit. Bislang gab es auf dem Weihnachtsmarkt, der seit 11. November geöffnet ist, freien Zugang für alle. Die 2G-Regel gilt ab kommender Woche dann sowohl für den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz sowie für das "Winterdorf" vor dem Einkaufszentrum Rhein-Galerie. Weitere Details wollen die Veranstalter am Montag bekanntgeben.

Maskenpflicht und 3G auf dem Weihnachtsmarkt in Speyer

Auf dem Weihnachtsmarkt in Speyer, der am Montag startet, gilt eine Maskenpflicht. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, gilt im Bereich der Schlittschuhbahn und an den Verzehrständen außerdem die 3G-Regel für Besucher, also geimpft, genesen oder getestet. Die Beschicker sollen demnach diese Bereiche kontrollieren. In komplett geschlossenen Häuschen ist eine Bewirtung untersagt. Auch stehen die Weihnachtsbuden weiter auseinander, damit die Besucherströme entzerrt werden.

Masken und 3G auf Weihnachtsmarkt in Neustadt

Auch für den Weihnachtsmarkt der Kunigunde in Neustadt gilt beim Start am Montag die Maskenpflicht in den Warteschlangen und die 3G-Regel. Das werde kontrolliert, teilte die Stadt mit.

Frankenthal verschärft ebenfalls

Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Frankenthal wird eine Maskenpflicht gelten. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Eine entsprechende Allgemeinverfügung trete mit Beginn des Weihnachtsmarktes am Montag in Kraft. Die Masken dürfen nur zum Essen oder Trinken abgenommen werden.