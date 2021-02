per Mail teilen

Die Städte und Gemeinden in der Vorder- und Südpfalz rechnen bei der Landtagswahl im März mit deutlich mehr Briefwählerinnen und -wählern. Einige Kommunen erwarten im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl sogar eine Verdopplung der Briefwahl-Stimmen.

Beispiel Mutterstadt: Da lag die Briefwahlquote zuletzt bei 30 Prozent. Die Verantwortlichen rechnen jetzt mit mindestens 40 bis 50 Prozent. Eine Sprecherin des Landkreises Germersheim teilte mit, sie gehe von einer starken Zunahme der Briefwahl-Stimmen aus: Voraussichtlich würden es mindestens doppelt so viele. Bei der letzten Landtagswahl lag die Briefwahlquote im Kreis Germersheim bei fast 35 Prozent. Auch in Schifferstadt, Speyer, Neustadt und Landau rechnet man mit einem deutlich höheren Anteil der Briefwahl-Stimmen. Das sei eine Tendenz in den vergangenen Jahren, die durch die Corona-Pandemie jetzt noch verstärkt werde, bestätigten mehrere Städte und Gemeinden dem SWR.