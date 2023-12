Viele Eltern sind offenbar mit der Situation in den kirchlichen Kitas im Kreis Südliche Weinstraße unzufrieden. Das geht aus einer Umfrage hervor. Was sagen die Kirchen dazu?

„Zu wenige Plätze, häufig Notbetreuung, Fachkräfte unzufrieden“ – so fasst der Kreiselternauschuss der Südlichen Weinstraße das Ergebnis der Umfrage selbst zusammen. Der Ausschuss begreift sich als Vertreter der Eltern und Sorgeberechtigten und als Vermittler zwischen den Institutionen. An der Umfrage haben seinen Angaben nach mehr als 850 Menschen teilgenommen. Zum Großteil seien das Eltern gewesen, aber auch fast 150 Kita-Mitarbeiter hätten mitgemacht. Leitfrage: Wie ist die Stimmung in der Kita?

Kreis SÜW: Katholische Kitas kommen schlecht weg

76 Kindertagesstätten gibt es im Kreis Südliche Weinstraße. Mehr als die Hälfte davon in kirchlicher Trägerschaft. Vor allem die katholische Kirche als Träger vieler Kindertagesstätten wird kritisiert: Regelmäßig müssen in den Einrichtungen der Umfrage zufolge pädagogische Angebote ausfallen, weil es nicht genug Personal gibt. Die Eltern würden davon dann teilweise erst morgens an der Tür erfahren, wenn sie ihre Kinder abgeben wollten. Und nur fünf Prozent der katholischen Fachkräfte sagen, dass es in ihrer Kita genug Vertretungen gibt, wenn man mal jemand krank wird. Die Folge: frustrierte Eltern und frustriertes Personal.

Das sagt die katholische Kirche im Bistum Speyer

Das Bistum Speyer bestätigt die Ergebnisse der Umfrage zumindest zum Teil: Es sei grundsätzlich schwierig, Fachkräfte zu finden, aber man versuche alles, um Engpässe zu verhindern. Jede freie Stelle werde direkt ausgeschrieben. Und ja: Gerade in diesem Herbst und Winter gebe es mehr Ausfälle als sonst und oft auch recht kurzfristig.

Werden zu viele Erzieher auf einmal krank, tritt ein Handlungsplan in Kraft, der dem Bistum zufolge allen Eltern bekannt sein müsste. Dieser Plan reicht von verkürzten Betreuungszeiten bei Personalausfall über die Einstellung von Vertretungskräften bis hin zu Gruppenschließungen oder im äußersten Fall auch zu einer kurzzeitigen Schließung der Einrichtung.

Bistum Speyer: Wertschätzung kommt in Umfrage zu kurz

Die Erzieherinnen und Erzieher versuchten aber auch in diesen Situationen alles, um ein Betreuungsangebot aufrecht zu erhalten, obwohl sie teilweise selbst an der Belastungssgrenze seien, so das Bistum auf SWR-Anfrage: "Die Wertschätzung dieses Einsatzes kommt uns bei der Vorstellung der Befragungsergebnisse zu kurz."

Die evangelische Kirche der Pfalz schweigt

Die evangelische Kirche in Landau wollte sich nicht zu der Kritik äußern. Auch die Frage, wie viele Stellen derzeit in den Kindertagesstätten in evangelischer Trägerschaft in ihrem Bezirk nicht besetzt sind, blieb unbeantwortet.