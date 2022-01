Hotels und Gastronomie in der Pfalz: Gäste bleiben weg

per Mail teilen

Leere Betten, verkürzte Öffnungszeiten oder dauerhafte Schließungen. Nach Auskunft des Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) sind das die Folgen der Corona-Pandemie für die Branche in der Pfalz.

Thomas Paulus

Stefan Walch bietet im alten Gewölbekeller in Speyer vor allem Koch- und Grillveranstaltungen an - für Firmen- und Privatfeiern. Wegen Corona seien aktuell mindestens 70 Prozent der Reservierungen abgesagt. Die Mehrzahl seiner Festangestellten sei deshalb in Kurzarbeit.

Staatliche Hilfen kommen nur zögerlich

Seine Aushilfen könne er nur halten, weil er Corona-Teststationen betreibe, an denen die Aushilfen arbeiten könnten, so Walch. Er ist auch stellvertretender DEHOGA-Vorsitzender für Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis.

Viele seiner Kolleginnen und Kollegen hätten Corona-Soforthilfen beantragt, sagt er. Doch es dauere oft lange, bis das Geld überhaupt ankomme. Besonders hoch seien die Hilfen ohnehin nicht.

Thomas Paulus

Speyer: Gastronomie ist sicher

Das Schöne sei, dass viele seiner Kunden bereit seien, die Feiern zu verschieben, bis die Lage wieder entspannter sei. Doch die Frage sei, wann das endlich der Fall sein werde.

Dabei gibt Walch zu bedenken, dass der Aufenthalt nirgends sicherer sei als in der Gastronomie. Das hätte bereits der vergangene Lockdown gezeigt. Da seien die Fallzahlen trotz Schließungen nicht gesunken, sondern im Gegenteil, weiter gestiegen. Denn die Menschen würden dann eben auf private Feiern ausweichen. Und die Hygieneauflagen dabei deutlich weniger beachten als das in der Gastronomie der Fall sei.

Thomas Paulus

„Wir sind Spezialisten in Sachen Hygiene. Einen sicheren Aufenthalt hast Du nirgends mehr als in der Gastronomie.“

Sein Personal sei inzwischen komplett geboostert und auch 98 Prozent seiner Gäste hätten bereits die Drittimpfung.

Kreis Südliche Weinstraße: Vor allem ältere Stammkunden bleiben weg

Ähnliches berichtet Nikos Loutsas, Inhaber der Gaststätte "Mühlengrund" in Heuchelheim-Klingen (Kreis Südliche Weinstraße). Seit Einführung der 2G+ Regel kämen etwa halb so viele Gäste wie davor.

Gerade viele ältere Stammkunden blieben weg aus Angst, sich anzustecken. Deshalb habe er die Renovierung seines Restaurants jetzt erst einmal gestoppt und werktags einen zusätzlichen Ruhetag eingeführt.

Nikos Loutsas

Heuchelheim-Klingen: Koch bleibt werktags zuhause

Seine festen Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Sein Koch beispielsweise arbeite nur noch am Wochenende. Unter der Woche koche seine Frau, weil da so wenig los sei. Um seine Leute zu halten, habe er extra die Löhne erhöht.

Seit 2G+ nur noch kleine Feiern

Sein geräumiges Restaurant im Grünen werde normalerweise gerne für Familienfeiern wie Hochzeiten, Geburtstage und Kommunionen gebucht. Mit der 2G+Regel seien viele Feiern abgesagt worden. Und wenn noch welche statt fänden, dann mit deutlich weniger Gästen als früher.

"Dann wird im April nur noch mit sechs Personen Kommunion gefeiert statt früher mit 20."

Seit 50 Jahren gibt es in Frankenthal das Hotel Central direkt hinter dem Rathaus Hotel Central, Inhaber Markus Burkhardt

Frankenthal: Hotel am Wochenende fast leer

Markus Burkhardt betreibt in Frankenthal das Hotel Central mit 71 Doppelzimmern. Er sagt: Vor Corona sei sein Familienbetrieb vor allem von größeren Firmen für Kongresse oder Veranstaltungen gut gebucht gewesen, aber auch von Privatleuten für größere Familienfeste wie Hochzeiten.

Das war einmal: Allein an Silvester seien 400 Übernachtungen storniert worden, sagt Burkhardt. Und am Wochenende seien jetzt oft gerade mal ein bis zwei Doppelzimmer belegt.

Aber auch unter der Woche blieben die Gäste weg, weil die meisten großen Firmen Reisestopps verhängt hätten und alle Kongresse abgesagt seien. Auch die Touristen blieben weg, denn es gebe ja kaum noch Kulturveranstaltungen oder beliebte Events wie Weinfeste.

Wegen Corona einen Stern verloren

Weil es sich nicht gelohnt habe, wegen einer Handvoll Gäste die Rezeption rund um die Uhr besetzt zu halten, ein großes Frühstücksbuffet anzubieten und einen Fitnesstrainer zu beschäftigten, habe er seinen Service runterfahren müssen.

Deshalb sei er nun vom Vier-Sterne-Hotel zum Drei+ herabgestuft worden. Und von seinen ehemals 25 Beschäftigten seien ihm noch 12 geblieben. Beispielsweise habe er drei seiner fünf Zimmermädchen verloren.

"Ich konnte Zimmer nicht vermieten, weil ich nicht selbst putzen kann."

Durch die Kurzarbeit hätten die Frauen nur 60 Prozent ihres ohnehin mageren Mindestlohns bekommen. Da könne er verstehen, dass das vorne und hinten nicht reiche.

Frankenthal: Zukunft des Hotels ungewiss

Solange der Staat noch Überbrückungshilfe zahlt, könne sein Betrieb überleben - die Frage sei aber, wie lange noch. Es sei aber wichtig, wieder auf den Standard zu kommen wie er vor Corona war.

Eigentlich habe er in diesem Jahr das fünfzigjährige Jubiläum seines Hotels feiern wollen. Aber inzwischen lohne es sich kaum, den Hotelbetrieb überhaupt noch am Laufen zu halten.

"Inzwischen bin ich sehr am Überlegen, ob ich Schluss mache und das Hotel verkaufe."

Was wünschen sich Pfälzer Gastronomen?

Hotelinhaber Burkhardt wünscht sich auf jeden Fall, dass die Überbrückungshilfen weiter laufen, bis die Krise überwunden ist. Und er fragt sich laut, ob es dafür nicht sinnvoll wäre, endlich eine Impfpflicht für alle einzuführen.

"Die Leute müssen es irgendwann mal akzeptieren, dass es Corona gibt und vielleicht ist eine Impfpflicht ja die richtige Antwort..."

Restaurantinhaber Nikos Loutsas wünscht sich von der Politik, dass die Verdienstgrenze für Minijobs auf 750 Euro angehoben wird, damit sich die Arbeit im Gastrogewerbe lohne und ihm seinen Aushilfen nicht weglaufen.

Und der Speyerer Gastronom Stefan Walch betont, dass er und seine Kollegen endlich wieder Planungssicherheit brauchen.