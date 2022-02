per Mail teilen

Ein Autofahrer ist im Landkreis Bad Dürkheim gestern Abend gleich zwei Mal von der Polizei betrunken am Steuer erwischt worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,5 Promille. Obwohl die Beamten bei der ersten Kontrolle in Ebertsheim bereits seinen Führerschein beschlagnahmt hatten, war der Mann zu einem weiteren Ausflug gestartet, um noch mehr Alkohol zu trinken. Als die Polizei ihn erneut am Steuer entdeckte, nahm sie ihn zur Ausnüchterung mit auf die Wache.