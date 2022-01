Bürgerbefragung: Wie viele Touristen übernachten privat?

Die Industrie- und Handelskammer Pfalz startet heute eine telefonische Bürgerbefragung zum Tourismus. Im Zentrum steht dabei der Tages- und Übernachtungstourismus in der Pfalz. Nach Angaben der IHK Pfalz werden dabei Privathaushalte gefragt, ob bei ihnen gelegentlich Bekannte oder Verwandte aus anderen Regionen als Gäste übernachten. Denn: Diese Gäste würden in keiner Statistik zum Tourismus auftauchen, obwohl sie genauso wie Hotelgäste touristische Angebote, Gastronomie und Einzelhandel in der Pfalz nutzen. Die Bürgerbefragung diene dazu, die Anzahl der jährlichen Gäste- Übernachtungen in Pfälzer Privathaushalten besser abschätzen zu können. Die Studie wurde nach IHK-Angaben zusammen mit der Pfalz.Touristik und der ZukunftsRegion Westpfalz in Auftrag gegeben.