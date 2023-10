Ludwigshafen: Auf Zugtoilette in S-Bahn gestört - Mann zückt Messer

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstag in einer S-Bahn zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis von einem anderen mit einem Messer verfolgt wurde.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die beiden Männer in der S-Bahn in Streit geraten: Der Mann hatte im Zug die Tür zur Toilette geöffnet, auf der ein 44-Jähriger saß. Die beiden stritten sich und der 44-Jährige zückte laut Zeugen ein Messer, rannte hinter dem anderen her und drohte, ihn zu töten.

Zeugen in S-Bahn riefen Polizei

Die Zeugen riefen nach Angaben eines Sprechers die Polizei, der 44-jährige Angreifer wurde festgenommen. Der Angegriffene hatte aber bereits den Zug verlassen. Nun wird er gebeten, sich bei der Bundespolizei in Kaiserslautern zu melden.