Trotz der Corona-Pandemie wird es am 2. Oktober in Neustadt eine Wahl zur Pfälzischen Weinkönigin geben. Nach Angaben des Vereins „Pfalzwein“ wollen sich fünf Kandidatinnen, darunter eine aus der Südpfalz, zur Wahl stellen. Die Veranstaltung werde im Neustadter Saalbau ohne Publikum und Fans stattfinden. Ein privater Fernsehsender werde die Königinnen-Wahl am 2. Oktober übertragen. Moderatorin wird die ehemalige Deutsche Weinkönigin Janina Huber aus Bad Dürkheim sein. Sie wird dabei von Fernsehmoderator Markus Hoffmann unterstützt.