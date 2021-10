Neue pfälzische Weinkönigin wird heute gewählt

In Neustadt an der Weinstraße wird heute die 83. pfälzische Weinkönigin gewählt. Drei Kandidatinnen aus der Vorder- und Südpfalz stehen im Finale. Das war nicht immer so.

In der Pfalz wurde 1931 zum allerersten Mal eine Weinkönigin für ein Weinbaugebiet in Deutschland gewählt. Die Wahl fiel auf Ruth Bachroth, die allerdings aus Pirmasens kam, wo gar kein Wein angebaut wird. Auf die Frage, was eine gute Weinkönigin bräuchte, soll sie gesagt haben: "Sie benötigt auf jeden Fall ein Paar gute Schuhe, damit sie im Weinberg arbeiten kann." Alle Weinköniginnen nach ihr stammten dann nur noch aus der Vorder- und Südpfalz. PfälzischeWeinkönigin.de/pfalz.de 1949 wurde Elisabeth Kuhn aus Diedesfeld zur Pfälzischen Weinkönigin gekrönt. In diesem Jahr wurde sie auch ganz offiziell als "Deutsche Weinkönigin" ausgerufen. Eine solche hatte es davor nicht gegeben, weil es in den anderen Weinbaugebieten keine Königinnen gab, daher hatte stets die Pfälzische den deutschen Wein vertreten. Während des Krieges und den Jahren danach hatte es zuvor von 1939 bis 1947 keine Wahlen zur Pfälzischen Weinkönigin gegeben. PfälzischeWeinkönigin.de/pfalz.de Die bisherigen Pfälischen Weinköniginnen kamen aus ganz verschiedenen Ortschaften entlang der Weinstraße. Mit sechs Mal am häufigsten wurden allerdings Kandidatinnen aus Bad Dürkheim gekrönt. Danach folgen die vier Siegerinnen aus Freinsheim. Die letzte Siegerin aus Bad Dürkheim war 2013 Janina Huhn (heute Huber), die 2014 auch zur Deutschen Weinkönigin gewählt wurde. dpa Bildfunk/www.deutscheweine.de Die 25-jährige Sophia Hanke kommt aus Rödersheim-Gronau und will in diesem Jahr neue Pfälzische Weinkönigin werden. 2021 hat sie ihre duale Winzerausbildung abgeschlossen und arbeitet jetzt beim Weingut Ökonomierat Rebholz in Siebeldingen. In ihrer Freizeit singt sie im Chor, kocht und backt gerne. Linzmeier-Mehn Sabine Kobek ist 23 Jahre alt und kommt aus Neustadt an der Weinstraße. Sie hat einen Bachelor in Weinbau und Oenologie 2021 am Weincampus gemacht und arbeitet ehrenamtlich beim DLRG mit. Neustadt Linzmeier-Mehn Laura Wessa stammt von einem Obsthof, ist 27 jahre alt und kommt aus Bockenheim a.d. Weinstraße. Sie arbeitet als Projektmanagerin Stadtverwaltung Worms und macht "Weinerlebnistouren". In ihrer Freizeit spielt sie unter anderem Squash und ist engagiert im karnevalistischeTanzsport und als Büttenrednerin. Linzmeier-Mehn