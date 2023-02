Am Sonntag ist es soweit: Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine präsentiert im Kongresszentrum Frankenthal ihr närrisches Programm. Der SWR überträgt live.

Die traditionsreiche Fernsehsitzung wird am Sonntag ab 20:15 live im SWR übertagen. Die zweitgrößte Karnevalsvereinigung Deutschlands stellt wieder unter Beweis, was ihre besten Büttenredner, Tanzmariechen, Tanzpaare, Musiker und Sänger auf Lager haben.

Moderiert wird das zweistündige Spektakel von Andreas Knecht, bekannt als Bauchredner mit seinem frechen Vogel Gregor und Peter Karl aus Landau, der in der Rolle des Zauberers Ted Louis glänzt, zusammen mit seinem Waschbären Bruno.

Comedy-Kultfigur Fräulein Baumann, dargestellt von promovierten Apotheker Markus Weber aus Weinheim. Janine Metzger

Frankenthal: Fräulein Baumann, Bauer Sepp, De Härtschd und viele mehr

Auf der Bühne stehen für die Freunde der Badisch-Pfälzischen Fastnacht einige alte Bekannte mit neuem Programm. Etwa Markus Weber in der Rolle des Fräulein Baumann: Die Grande Dame hat trotz ihrer 115 Jahre Corona überlebt und in der Zeit des Lockdown viele Männerbadehosen mit Blumenmustern gestrickt. Beim Cafékränzel sorgt sie dafür, dass ihre genauso uralten Freundinnen beweglich bleiben.

Oliver Betzer alias De Härtschd erlebt in diesem Jahr als Securitymann so manche peinliche Momente. Und Tobias Paltz alias Bauer Sepp die Problematik eines Almabtriebs. Mit dabei auch Markus Beisel alias Céline Bouvier, der das Publikum in die Tücken des weiblichen Toilettengangs einweiht. Hofnarr Andreas Franz nimmt die politischen Ereignisse in scharfzüngigen Reimen aufs Korn.

Lasst die Puppen und den Musikprofessor singen

Die Wahl-Badenerin Sabine Murza alias Murzarella hat ihre singenden Puppen im Gepäck, darunter einen Kleintierzoo. Die Bauchrednerin lässt beispielsweise Dudu, den frechen Kakadu und Möchtegern-Schlager-Star, seine Lieder trällern, die Kanalratte Kalle, Heavy-Metal-Fan aus Wanne-Eickel oder das kleine Löwenmädchen Leonie.

Sabine Murza hat in ihrer Rolle als Bauchredner- und Sämgerin Muzarella schon mehrere Kleinkunstpreise geholt. Hier mit ihrem Kakadu Dudu. Sabine Murza

Und Musikprofessor Werner Beidinger lässt das politische Geschehen wieder in Kurpfälzer Mundart mit Ohrwürmern am Klavier Revue passieren. Dazu gibt es jede Menge Schunkelmusik, etwa mit dem WasentrioPlus.

Die "Fasnacht aus Baden und Pfalz“ wird am Sonntag von 20.15 bis 23.35 Uhr live im SWR-Fernsehen übertragen.