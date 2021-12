Wanderwege im Pfälzerwald: Neues Konzept geplant

per Mail teilen

Schilderwald im Pfälzerwald: Seit Jahren gibt es Kritik an den unzähligen Wander- Rund- und Themenwegen - und den ebenso vielen Hinweisschildern und Markierungen. Das soll anders werden.

v. r. n. l. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder (CDU) und Staatssekretärin Petra Dick-Walther SWR

Der Bezirksverband Pfalz will das Wege-Konzept nun überarbeiten. Der Verband ist auch für das Biosphärenreservat Pfälzerwald mit Sitz in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) zuständig.

Dort hat die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), dem Vorsitzenden des Bezirksverbands, Theo Wieder (CDU), am Mittwoch einen Förderbescheid überreicht: Etwas mehr 200.000 Euro schießt das Land zu, damit das Konzept der Wanderwege im Pfälzerwald neu aufgestellt werden kann.

Mehr als 5.000 Kilometer Wanderwege

Im kommenden Jahr sollen zunächst einmal alle Wanderwege erfasst werden. Allein der Pfälzerwaldverein und seine Ortsgruppen betreiben ein rund 5.000 Kilometer langes Wanderwegenetz.

Hinzu kommen zahlreiche kürzere Wege der Pfälzer Kommunen. Denn seit 2007 dürfen die Kommunen ihre eigenen kürzeren Wanderwege markieren. Seitdem sind von Jahr zu Jahr mehr neue Rundwander- und Themenwege entstanden.

Viele und ähnliche Markierungen verwirren Wanderer

Wanderer würden sich immer wieder verlaufen, weil es an einigen Stellen einfach zu viele oder sehr ähnliche Markierungen gebe, so Wieder. Außerdem komme der Pfälzerwaldverein bei der Pflege seines Wegenetzes inzwischen an seine Grenzen.

Die ehrenamtlichen Wegewarte würden immer älter und es kämen zu wenig junge nach. Und schließlich gebe es noch alte Wanderwege, die durch die inzwischen besonders geschützten Kernzonen des Biosphärenreservates führen. Auch das müsse geändert werden.

Künftig weniger Wanderwege im Pfälzerwald

Man könne die Wanderwege dort, wo es sinnvoll sei, reduzieren - beispielsweise wenn mehrere Wege parallel verlaufen. Dafür müsse eine klare Ausschilderung und ein übersichtliches Wegenetz her, mit Kilometer-Angaben, Einbindung der Pfälzerwaldhütten und anderer Einkehrmöglichkeiten.

Außerdem solle das Wegenetz digitaler werden. Das bedeute, dass man beispielsweise mehr Wanderkarten zur Verfügung stelle, die sich Wanderer auf ihr Smartphone laden können.

"Der Anspruch des Wanderers hat sich gewandelt. Er ist nicht mehr mit einfachen Markierungen wie einem rotem Punkt zufrieden."

Vereine und Kommunen sollen mitreden

Unter der Federführung zweier Planungsbüros will der Bezirksverband alle betroffenen Ortsgruppen des Pfälzerwaldvereins und die 34 Verbandsgemeinden und Städte mit ins Boot holen. Im kommenden Januar sei eine erste Informationsveranstaltung geplant.

Auch Workshops soll es geben. Der Bezirkstagsvorsitzende hofft, dass die Pläne für das neue Wegenetz im kommenden Jahr stehen und bis Ende 2023 umgesetzt sind.