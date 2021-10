per Mail teilen

Einige Wanderhütten in der Pfalz führen die 2G-Regel ein. Eine SWR-Umfrage unter den Ortsgruppen des Pfälzerwald-Vereins zeigt: Nicht alle Wanderer sind davon begeistert.

Im Hohe-Loog-Haus in Neustadt-Hambach dürfen zum Beginn der Herbstferien ab heute nur noch Geimpfte und Genesene den Innenbereich betreten. "Wir haben es uns mit dieser Entscheidung nicht leicht gemacht", heißt es dazu vom Pfälzerwald-Verein. "Nur so können wir aus unserer Sicht gesetzeskonform die Hütte betreiben und genügend Gäste bewirten, um nicht innerhalb kürzester Zeit in die roten Zahlen zu rutschen."

Kritik an 2G-Regel in Pfälzerwald-Hütten

Dafür hat aber offenbar nicht jeder Wanderer Verständnis. Der Pfälzerwald-Verein berichtet von Vorwürfen, er würde Ungeimpfte vorsätzlich diskriminieren. Der Pfälzerwald-Verein entgegnet den Kritikern: Auch Ungeimpfte könnten nach wie vor den Außenbereich nutzen und auch was essen: "Sie brauchen nur jemanden, der die Hütte betreten darf unter 2G-Regeln und Sie im Außenbereich versorgt". Der Verein hofft auf Verständnis Ungeimpfter.

Auch auf der Totenkopfhütte in Maikammer oder der Dahner Hütte gilt die 2G-Regel und das nach Angaben der Betreiber sogar schon länger. Weil die Abstandspflicht bei dieser Regelung wegfalle, könnten sich so mehr Gäste im Innenraum der Hütten aufhalten.

2G oder 3G - Was gilt in welcher Pfälzerwaldhütte? In vielen Pfälzerwaldhütten gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss draußen bleiben. In der Übersicht können Sie nachlesen, welche Regeln in welchen Hütten gelten: Pfälzerwaldhütten, in denen die 3G-Regel angewendet wird:

Weinbiethaus, Gimmeldingen

Wanderheim Dicke Eiche, Hauenstein

Kupferberghütte, Imsbach

Fritz-Claus-Hütte, Martinshöhe

Kalmithaus, Maikammer

Waldhaus Lambertskreuz, Neidenfels

Hellerhaus, Neustadt

Waldhaus Starkenbrunnen, Pirmasens

Buchwaldhütte, Theisbergstegen Pfälzerwaldhütten, in denen die 2G-plus-Regel angewendet wird:

Wolfsschluchthütte, Esthal

Totenkopfhütte, Maikammer

Hohe-Loog-Haus in Neustadt-Hambach

Stockwaldhütte, Pirmasens

Waldhaus Otterbach Pfälzerwaldhütten, in denen die 2G-Regel angewendet wird:

Am Schmalstein, Bruchweiler-Bärenbach

Im Schneiderfeld, Dahn

Waldhaus Schwefelbrunnen, Eisenberg

Kriegsberghütte, Göllheim

Wanderheim "Dicke Eiche" in Hauenstein

Gustav-Köhler-Hütte/Kehrberghütte, Homburg

Wanderhütte Saudell, Obernheim-Kirchenarnbach Die Liste wird erweitert, sobald dem SWR Auskünfte von den restlichen PWV-Hütten vorliegen.

Wanderhütten im Pfälzerwald, die für Ungeimpfte geöffnet sind

Ein Großteil der Wanderhütten bleibt allerdings erst einmal bei der 3G-Regelung, zum Beispiel das Weinbiethaus in Gimmeldingen. Der Grund sei nach eigenen Angaben, dass die jeweiligen Ortsgruppen Konflikte mit ungeimpften Wanderern vermeiden wollten. Um wirklich sicher zu sein, in welchen Wanderhütten ungeimpfte, getestete Wanderer bedient werden, raten die Betreiber vor der Wanderung zu einem Klick ins Internet. Auf den Internetseiten der Hütten stünden jeweils immer die aktuell geltenden Regelungen.