Die Wanderwege im Pfälzerwald kommen auf den Prüfstand

Kennen Sie das? Sie wandern im Pfälzerwald und stehen plötzlich im Schilderwald. Der Bezirksverband Pfalz will das ändern - und hat sich am Mittwoch ehrgeizige Ziele gesetzt.

Bis Ende 2023 soll das Wanderwegenetz im Pfälzerwald einheitlicher beschildert und übersichtlicher werden. Und: etwa 30 bis 40 Prozent der bestehenden Wege könnten dadurch wegfallen. Das kündigte der vom Bezirksverband Pfalz beauftragte Planungsexperte am Mittwochabend bei der Auftaktveranstaltung an. Der Zeitplan sei zwar ambitioniert, aber anders ginge es nicht, weil die entsprechenden Förderprogramme des Landes Ende 2023 auslaufen, sagte der Vorsitzende des Bezirkverbands Theo Wieder (CDU). In diesem Jahr stehen dafür rund 250.000 Euro zur Verfügung.

Weniger Wege, mehr Übersicht

In den letzten Jahren sei ein Wildwuchs an Wegen und Markierungen entstanden, mit guten Ideen, aber ohne einheitliches Konzept, sagte der Vorsitzende des Pfälzerwaldvereins (PWV) und CDU-Landtagsabgeordnete, Martin Brandl. Er hatte sich dafür eingesetzt, dass das Wanderwegenetz im Pfälzerwald überarbeitet wird, um dem Wildwuchs an Markierungen ein Ende zu machen. Der beauftragten Planer hat angekündigt, dass dafür auch der Rotstift angesetzt werden müsse. Beispielsweise wenn mehrere Wanderwege parallel verlaufen oder Wege in besonderen Naturschutzgebieten liegen.

Das heiße aber nicht, dass beliebte Wege – zum Beispiel die Themenwanderwege der Verbandsgemeinden - einfach gestrichen werden. Stattdessen sollen sie mit den Wegen des Pfälzerwaldvereins zusammengeführt und auch Lücken zwischen den Wanderwegen geschlossen werden. Das Wanderwegenetz soll vor allem eine durchgehend einheitliche Beschilderung bekommen.

Wie geht es weiter?

Zurzeit werden alle Wanderwege im Pfälzerwald geografisch erfasst. Dann soll in mehreren Workshops gemeinsam mit den Ortskundigen entschieden werden, wie das neue Wanderwegenetz aussehen soll, welche Wege zusammengeführt werden und welche wegfallen können. Mit im Boot sind Vertreter des Pfälzerwaldvereins, der Verbandsgemeinden, der Pfalztouristik und auch der Forst- und Naturschutzbehörden. Bis Ende des Jahres soll das Konzept stehen. 2023 soll es umgesetzt werden. Offen ist laut Planung noch, wer das neue Wegenetz beschildern wird und wer es künftig pflegt.

Mountainbiker sind außen vor

Die Mountainbiker kommen im Konzept des Pfälzerwaldvereins bislang nicht vor: Es solle bei der Planung aber darauf geachtet werde, dass es zu keinen Kollisionen mit ihren Strecken komme. Die Herausforderung des Projekts wird wohl sein, die Interessen der vielen Akteure, die in das Vorhaben eingebunden werden, unter einen Hut zu bringen. Denn sie alle haben ihre eigene Auffassung davon, was das Beste für den Pfälzerwald ist.

Pfälzerwaldverein will entlastet werden

Angestoßen hat das Projekt der Pfälzerwaldverein. Dem macht es mehr und mehr zu schaffen, seine rund 10.000 Kilometer langen Wanderwege zu unterhalten: Markierungen müssen erneuert, die Wege gepflegt und gesichert werden, und die Zahl der ehrenamtlichen Helfer geht immer mehr zurück. Außerdem habe sich das Wanderverhalten der Touristen geändert: Gefragt seien gut ausgeschilderte Rund- und Themenwanderwege mit Zielen wie Burgen, Felsen und Hütten statt lange Strecken- und Fernwanderwege.

Wanderer wollen mehr Übersicht und mehr Infos

Alexander Rapp ist Wanderführer und Mitglied der PWV-Ortsgruppe Landau. Seine geführten Barfußwanderungen plant er grundsätzlich über spezialisierte Outdoor-Apps. Zum einen, weil er spezielle Wege abseits der Besucherströme suche. Zum anderen, weil die Beschilderungen und Markierungen oft zu zahlreich und verwirrend seien. So gebe es beispielsweise drei Wegweiser, die in drei verschiedene Richtungen zeigten, aber alle zu ein- und derselben Hütte führten. Dabei sei völlig unklar, wie die Wege beschaffen seien, ob steil, eben, schmal oder breit. Das sei auch immer wieder mal Thema bei Wanderungen mit seiner Ortsgruppe des Pfälzerwaldvereins:

"Es gibt Wege, die gehen halt steil hoch. Nicht jeder packt solche Wege. (...) Das führt immer wieder zu heftigen oder lustigen Diskussionen, welchen Weg wir einschlagen sollen."

Rapp findet es gut, dass es bald klare und einheitliche Markierungen an den Bäumen geben soll. Darüber hinaus wünscht er sich aber auch mehr Infos zu den Wanderwegen: "Schöne Hauptwege, die gut gekennzeichnet sind, wo klar ist, wohin es geht, wie weit es ist und wie schwierig."

Tourismusbüro Südliche Weinstraße: Wir sind schon dran

Uta Holz, Leiterin des Tourismusbüros Südliche Weinstraße, findet es grundsätzlich gut, dass der Pfälzerwald einheitlich beschildert werden soll. Sie zählt auf: Momentan gibt es die alten Wanderwege des Pfälzerwaldvereins mit farbigen Balken und weißem Kreuz, dann die Wege des Biospärenresevats Pfälzerwald mit ihren Nummern und schließlich noch die Wege der Ortsgemeinden, die teilweise mit Symbolen gekennzeichnet sind. Da falle es schon schwer, den Überblick zu behalten. Die Tourismusbüros im Landkreis Südliche Weinstraße und einige Verbandsgemeinden seien allerdings schon seit Jahren dabei, ihr Wegenetz übersichtlicher zu gestalten und neu zu beschildern. Die Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern hätten da ihre Hausaufgaben schon gemacht. Das sei viel Arbeit gewesen, habe sich aber gelohnt: Vor allem die Themen- und Rundwanderwege seien ein Tourismusmagnet. Das bestätigte auch der Planer: 18 Verbandsgemeinden haben schon ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Wegenetze überarbeitet. Die 5 verbleibenden seien gerade dabei, darunter Wachenheim und Deidesheim (Landkreis Bad Dürkheim).

Eine Infotafel zum Keschde-Wanderweg, einem beliebten Themenwanderweg in der Südpfalz SWR

Dass die Wanderwege künftig auch digital besser zugänglich sein sollen, etwa per QR-Code auf dem Handy, sei auf jeden Fall sinnvoll. Und noch etwas wünscht sich die Leiterin des Tourismusbüros:

"Dass man bei der ganzen Datenerfassung, die ja jetzt läuft, nicht nur ans Wandern denkt, sondern auch das Thema Mountainbiking mitdenkt."

Denn da seien Lösungen wichtig, um Wanderwege und Mountainbiking an schwierigen Stellen künftig zu entzerren, um da auch Konflikte zwischen Wanderern und Bikern zu vermeiden.

Landau: Pfalzbiker wurden gar nicht eingeladen

Daniel Maul, Vorsitzender des Vereins "Pfalzbiker" in Landau bedauert, dass er nicht zum Auftakt des Projektes am Mittwoch eingeladen wurde. Denn viele Touristen kämen inzwischen in den Pfälzerwald, um mit dem Bike unterwegs zu sein. Dabei engagiere sich sein Verein schon lange bei der Pflege von Wanderwegen des Pfälzerwaldvereins und er könne auch mit einer Stimme für alle Bikervereine in der Pfalz sprechen. Aber noch sei es ja nicht zu spät, die Pfalzbiker nachträglich an Bord zu holen:

"Wir hoffen, dass wir künftig mit eingebunden werden, weil es allen Waldbesuchern dienlich ist."

Dabei gehe es ihm nicht darum, neue Strecken mit Sprungschanzen oder Ähnlichem zu bauen, sondern den Wald gemeinsam zu nutzen, auf parallel verlaufenden Wegen, beispielsweise. Oder man gibt Wege nur für Biker frei, natürlich nur dort, wo sie ohnehin schon unterwegs sind.